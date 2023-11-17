Кенгуру – это не мимими, а эффективный метод. Интервью с главой неонатального отдела ОДКБ (ВИДЕО)

В Свердловской области каждый год несколько тысяч детей рождаются раньше срока. Большинство из них удается спасти. В перинатальном центре областной детской клинической больницы, куда торопыжек везут со всего региона, умеют выхаживать даже самых крох. «Рекорд», если это слово вообще применимо, когда речь идет о таких детях, – это спасение малыша весом всего 370 граммов.

В Международный день недоношенных детей «Новый День» встретился с начальником неонатального отдела ОДКБ Марком Пруткиным. Правда ли, что у рожденных на седьмом месяце больше шансов на успех, чем у рожденных на восьмом, как контакт «кожа к коже» влияет на восстановление торопыжек и почему одни дети рождаются в срок, а другие – нет, читайте в нашем интервью.

Метод кенгуру

– Сколько детей рождается раньше срока?

– Сейчас происходит спад рождаемости, и если раньше в Свердловской области было примерно 60 тысяч, в прошлом году было около 40 тыс., а в этом ожидается чуть меньше. А преждевременные роды составляют примерно 7% от общего количества. Около 1,5% детей рождаются с массой тела менее полутора килограммов.

– От чего зависит этот процент?

– Почему происходят преждевременные роды – никто не знает. Бывает, что все идет хорошо, и вдруг начинается родовая деятельность. А еще бывает так, что состояние мамы не позволяет дальше вынашивать беременность, и это всегда компромисс между выживанием ребенка и возможностью выживания мамы.

– А процент тех, кого удалось выходить, получается, зависит, от внешних факторов?

– Если вы живете в Папуа-Новой Гвинее, и нет условий для оказания современной неонатальной помощи, то, конечно, у ребенка шансов гораздо меньше, чем, к примеру, в Екатеринбурге. На самом деле, у нас [процент спасенных детей] примерно такой же, как и в средней европейской клинике. Все зависит от того, с какой массой тела ребенок родился.

– Четыре года назад в ОДКБ выходили малыша с весом всего 370 граммов…

– Это было достижение. Но там был срок гестации 25 или 26 недель, а чем больше срок гестации, тем больше шансов выжить.

То есть это миф, что у ребенка, рожденного на седьмом месяце, больше шансов на успех, чем у рожденного на восьмом?

– Абсолютный миф.

– Какие шансы у детей, рожденных с критически низкой массой тела, на то, чтобы быть здоровыми в будущем?

– Зависит от того, что мы вкладываем в понятие «здоровый человек». Если мы имеем в виду, что он ходит своими ногами, ест, пьет, выполняет социальные функции, – это одно. Если то, что он будет успевать по математике и поступит в университет, – это другое. Конечно, чем выше срок гестации, чем более зрелый ребенок, тем выше шансы, что у него не будет осложнений.

Да, дети меньше 750 граммов – это непростая история. Безусловно, в этой группе значимо выше риск развития неприятных последствий. Но есть, например, девочка из Шали – одна из первых детей с массой тела около 500 граммов, которых нам удалось успешно выходить, она уже большая, учится в школе, и хорошо учится, нормально развивается. Обычный ребенок.

– Родителей пускают к детям в реанимацию?

– Мы не просто пускаем, а даже настаиваем, чтобы мама шла, как только может идти. И на том, чтобы как можно раньше начинала сцеживать молоко. Потому что грудное молоко для ребенка очень важно.

Во время ковида, конечно, мы перестали пускать «с улицы» – если до этого времени мама могла поехать заняться своими делами и два раза в день приезжать сюда, сцеживать молоко, навещать малыша, то потом это стало невозможно. И сейчас министерство здравоохранения выпустило приказ, который запрещает посещение пациентов. Но мы сумели обеспечить возможность оставаться мамам здесь в течение длительного времени.

Есть метод кенгуру – новорожденного ребенка выкладывают кожа к коже на голую грудь мамы или папы. Не на пять минут, а на несколько часов. Это очень полезная штука. Ее придумали не от хорошей жизни, а как раз в странах Африки, где не хватает оборудования. Позже наблюдения показали, что если ребенок лежит на маме или папе, у него держится стабильная температура тела, она не понижается. И это оказывает положительный эффект, причем не только на ребенка. Не секрет, что у мам недоношенных детей есть существенная проблема с поддержанием лактации. Новорожденный обычно сам ее стимулирует, когда сосет молоко из груди матери. А недоношенный ребенок этого просто не может сделать. У него не скоординировано сосание и глотание. А выкладывание ребенка на маму стимулирует лактацию.

Кроме того, даже в самом замечательном отделении водится не самая благостная флора, а у мамы на коже добрая, хорошая флора, и с ребенком мама делится ею, защищая его. Ну и кроме того, это взаимодействие между мамой и ребенком. Или папой и ребенком. Это не просто мимими, а действительно очень полезный и эффективный метод, который активно применяется во всех, даже самых богатых, странах мира.

– За недоношенными детьми даже после выписки из реанимации должен быть особый уход. Готовы к этой работе участковые педиатры?

– Безусловно, наши «выпускники» – это сложные пациенты в практике участкового педиатра. Если ребенок при рождении весит около 750 граммов, он проведет примерно 4 месяца в стационаре, у него один диагноз будет на полстраницы. И конечно, это для педиатра нелегко. Есть особенности вакцинации, есть особенности течения вирусных заболеваний, есть особенности в плане питания, особенности прибавок веса. Тем более что технологии сейчас таковы, что часть детей, даже покидая стационар, продолжают получать дома кислород. Конечно, это требует больших знаний от участковых педиатров, и мы проводим обучение. Вчера была конференция, где мы собирали их, рассказывали, как работать с недоношенными детьми.

Кроме того, в поликлинике ОДКБ и в Екатеринбурге есть центры ранней помощи, и всех маленьких детей перед выпиской смотрят специалисты, на каждого выдается специальный лист, назначается время, когда они приедут сюда снова, и в нашем стационаре в течение 1-2 дней их посмотрят все специалисты, они сдадут анализы, им проведут необходимые исследования, им сделают иммунизацию против респираторно-синцитиальной инфекции, она именно у недоношенных детей чаще вызывает тяжелое заболевание, которое может закончиться даже летальным исходом. Это все бесплатно, все оплачивается бюджетом. Задача родителей – доехать.

– У родителей наверняка много вопросов. Для них школа есть?

– Пока дети находятся у нас, наши врачи при поддержке благотворительного фонда «Право на чудо» проводят для мам школу в отделении патологии новорожденных, там несколько занятий, которые посвящены особенностям ухода за недоношенным ребенком на дому. В том числе как оказывать неотложную помощь ребенку, пока едет скорая.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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