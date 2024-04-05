Медики спасли недоношенных близнецов – их пришлось везти на вертолете в Екатеринбург

Двух близнецов, которые появились на севере, спасли свердловские медики. Роды у мамы начались на сроке 27 недель, вес детей составил 1000 и 970 грамм. Выходить в маленьком городе их не могли, их нужно было срочно переправить в Областной перинатальный центр ОДКБ.

За малышами вылетели врачи областной детской клинической больницы – анестезиологи-реаниматологи ОДКБ Евгений Вольхин и Владислав Рюмин, а также врач-ординатор Павел Исаев. На вертолете Территориального центра медицины катастроф новорожденных в инкубаторах доставили в Екатеринбург. Сейчас близнецы продолжают лечение в ОПЦ.

Добавим, в Свердловской области в прошлом году родились 40 тысяч детей. Примерно 4 тысячи из них появились на свет раньше срока.

Екатеринбург, Елена Сычева

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