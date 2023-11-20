Маршрутизация, специалисты, оборудование. На Урале создали условия для спасения недоношенных детей

В Свердловской области в прошлом году родились 40 тысяч детей. Примерно 4 тысячи из них появились на свет раньше срока. И если еще 10 лет назад их выживание зависело в том числе от везения, то сейчас в регионе умеют выхаживать даже торопыжек с критически низкой массой тела. Это стало возможным благодаря мультидисциплинарным бригадам врачей, которые работают в перинатальных центрах, специальному оборудованию и отлаженной системе маршрутизации в здравоохранении.

Например, девочку из Шали смогли спасти, хотя она родилась всего 370-граммовой. Сейчас ее не отличить от одноклассников, это самый обычный ребенок, ей уже восемь лет, рассказал «Новому Дню» начальник неонатального отдела областной детской клинической больницы Марк Пруткин.

Любой случай рождения раньше срока – экстренный, но с такими ситуациями уральские врачи умеют работать. Во-первых, система медпомощи и обмена информацией между медучерждениями в регионе выстроена так, что о пациентках, у которых может быть угроза преждевременных родов, в перинатальных центрах знают заранее. Во-вторых, перинатальные центры, куда госпитализируют недоношенных детей, обеспечены специальными кувезами, аппаратами СИПАП для поддержки дыхания, хирургическим оборудованием, приобретенными в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта по развитию детского здравоохранения, поддержанного губернатором Евгением Куйвашевым. Поэтому большинство новорожденных с критически низкой массой тела удается спасти.

Весь текст беседы с Марком Пруткиным читайте в рубрике «Интервью».

Екатеринбург, Елена Сычева

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