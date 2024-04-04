Будущие медики соревновались в реанимации малыша-симулятора (ФОТО)

В областной детской клинической больнице впервые прошел чемпионат по реанимации новорожденных в родовом зале. Студенты на тренажерах соревновались в умении оказать быструю и качественную реанимационную помощь в первые минуты жизни ребенка.

В симуляционном кабинете будущим неонатологам необходимо было подготовить реанимационное место, оценить состояние малыша, провести ИВЛ мешком и маской, оценить эффективность манипуляции, определить частоту сердечных сокращений, наложить датчики ЭКГ, поставить желудочный зонд и пупочный катетер. По словам начальника неонатального отдела ОДКБ Марка Пруткина, в первую очередь на манекенах студенты оценивали состояние ребенка и старались понять, нуждается ли малыш в дополнительной помощи.

«Ребенку стимулировали самостоятельное дыхание при помощи внешних стимулов: поглаживаний, похлопываний. Если это не помогало, то с помощью мешка и маски курсанты заставляли ребенка дышать. Впоследствии, при необходимости, они делали непрямой массаж сердца, использовали катетер, лекарственные средства и другое», – рассказал врач. Самым ценным навыком, который приобретают ребята во время соревнований, Марк Пруткин назвал навык работы в команде, умение скоординироваться.

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Евгений Мирзоев, от правильности манипуляций, которые выполняются с ребенком в первые минуты жизни, зависит вся дальнейшая жизнь малыша, который оказался в критическом состоянии. Кроме того, эти навыки могут потребоваться не только в родовом зале, но и в повседневной работе медицинских специалистов.

«Реанимационные мероприятия упорядочены и подчиняются определенной логике. Если эта логика соблюдается, то ребята выполняют все правильно. Манипуляции достаточно простые, которые будут отрабатывать будущие врачи в своей повседневной работе. Данные навыки потребуются не только в родовом зале, но и тогда, когда в любой момент новорожденный может оказаться в критической ситуации: в отделении патологии; в момент, когда ребенка сопровождают из отделения в отделение, из палаты в палату; во время дежурства, когда мама подбегает и говорит, что ребенок не дышит. Действия, выполненные правильно, последовательно и четко, позволяют спасти жизнь ребенка», – отметил зав отделением.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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