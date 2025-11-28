«Сейчас модно быть психически больным», – психиатр рассказала об особенностях современных детей и подростков

Из года в год количество детей в Свердловской области, у которых диагностировали психические отклонения, остается примерно в одном диапазоне. Меняется другое: некоторые заболевания становятся все более распространенными, а дети – все более осведомленными в области психического здоровья. Вместе со Светланой Хабаровой, руководителем филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы, мы поговорили о влиянии мультиков на речь ребенка, тревожности у подростков и моде на психические болезни.

– Какие заболевания диагностировались чаще всего в этом году?

– В разные возрастные периоды диагностируются разные психические заболевания. В группе детей дошкольного возраста чаще всего диагностируется расстройство речи или общие расстройства психологического развития, включая детский аутизм. Это не означает, что количество детей с подобными диагнозами увеличилось. Дело в том, что обращаемость стала выше: сейчас детские образовательные учреждения нередко направляют деток на диагностику. В группе младших школьников чаще выявляются когнитивные либо поведенческие нарушения. У подростков же наблюдаются патологии настроения и поведения. Примерно одинаково во всех возрастных группах диагностируются эндогенные заболевания (обусловленные внутренними факторами).

– Какие диагнозы, в сравнении с предыдущими годами, стали более распространенными? С чем это может быть связано?

– Стало больше детей, которые страдают разными формами нарушения речевого развития: от отсутствия речи до нарушений звукопроизношения. Если раньше дети подходили к поступлению в 1 класс без нарушения звукопроизношения, то сейчас в 1-3 классах учатся дети, которые до сих пор не выговаривают многие звуки. Есть абсолютно разные позиции, объясняющие эту тенденцию. Существует мнение, что это связано с большим внедрением гаджетов в жизнь маленького ребенка. Дети меньше разговаривают, реже слышат человеческую речь, но больше контактируют с гаджетом, где многое делают невербально. Например, смотрят мультики, которые не содержат речи.

– Какие основные факторы могут вызвать появление психического заболевания у ребенка?

– Психические нарушения могут быть вызваны генетической предрасположенностью, перенесенными заболеваниями, осложнениями во времени беременности и родов, например, травмы головного мозга. Сюда же относятся социально-психологические факторы: неблагоприятная обстановка в семье, наличие острого или хронического стресса.

– Сейчас многие говорят о тревожности. Как она распространена среди подростков?

– Тревожность у подростков встречается достаточно часто, и это во многом обусловлено социальным фактором. Сегодня общество предъявляет к подростку много требований. В 8-9 классе детям начинают говорить о государственных экзаменах, об их важности. Страх перед ОГЭ и ЕГЭ культивируется и школой, и семьей. По этой причине формируется напряженность, которая позже может перерасти в тревогу.

– Сейчас намного доступнее стала самодиагностика. Помогает ли она?

– Диагностика, конечно же, влияет на выявление заболевания. В частности родители и дети старшего возраста стали чаще искать информацию в открытых источниках. Они ищут не потому, что им вдруг захотелось, а потому что их что-то начинает беспокоить в себе или своем ребенке. Когда у тебя все хорошо, ты не будешь искать статьи о заболеваниях. А когда тебя что-то не устраивает, тогда ты ищешь информацию, начинаешь ее актуализировать для себя.

– В интернете можно встретить короткие видео на тему «Как понять, что у тебя депрессия/СДВГ/другое». Нет ли у такой самодиагностики негативных последствий?

– Самодиагностика не так плоха, если она происходит с достаточным уровнем критического отношения. В интернете, помимо клипов и «рилсов», есть достаточное количество стандартизированных и научно обоснованных методик и тестирований. Если вы диагностировали у себя то или иное расстройство, то в первую очередь у вас должно возникнуть желание обратиться к специалисту, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз и в необходимом объеме получить медицинскую помощь.

– К вам на прием наверняка приходят пациенты, которые убеждены, что у них есть определенное заболевание. Как часто они оказываются правы?

– Дети и подростки всегда проверяют нас, взрослых и родителей. Ребенок не говорит напрямую, что у него якобы есть заболевание. Но по разговору с пациентом становится понятно, что он изучал эту тему: например, в речи появляются специфические термины, которые не употребляются в повседневной жизни. То есть ребенок уже сформулировал для себя, с какой проблемой он ко мне пришел. Задача врача – не идти у него на поводу, не вестись на этот диалог, а искать, что происходит с пациентом на самом деле. Иногда дети на приеме говорят, что у них депрессия. Я всегда прошу таких детей не использовать терминологию, а описывать свои чувства и переживания.

– И взрослые, и дети нередко используют психические диагнозы для описания своего поведения или состояния: плохое настроение могут назвать депрессией или невозможность сосредоточиться – СДВГ. Как вы думаете, обесценивает ли это действительные психические диагнозы?

– Да, некая мода на психические заболевания действительно присутствует: сейчас существует большое количество информации, которая используется в ключе психических болезней. Это, к сожалению, тренд времени. Я предлагаю всем включиться в моду психического здоровья. Давайте будет модно быть психически здоровым, а не психически больным.

