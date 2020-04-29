О чем говорит Путин, или Скрытые смыслы в последней речи президента – колонка читателя РИА «Новый День»

Президент России Владимир Путин накануне обратился к жителям страны. В этот раз в его речи было меньше исторических отсылок, а больше – литературных. О чем говорил Путин, расшифровал читатель «Нового Дня» Александр Ханин.

«Зря Суркова выгнали. Пришел какой-то троечник 1983 года рождения. Который в школьной программе Николая Островского «Как закалялась сталь» не застал, а Джека Лондона на чердаке на даче нашел. Хотел выпендриться, но не учёл, что человек с псевдонимом Лондон родился в Калифорнии с фамилией Гриффит Чейни. Лидер нации в программной речи ссылается на янки, которого, если бы не талантливый русский переводчик, никто читать не стал б. Чума в общем. Без Суркова аллегории стали малоосмысленными и нелогичными. Стряхнули мох с печенегов, надо было тему добить. Там уже Византия вовсю была и престарелый Ромул с Ремом. Спартанцы к тому времени разве что на амфорах нарисованными остались. Эх. Ладна.

Поясняю, для тех, кто не успевает за мыслью великих. Спартанский мальчик – это МСП. Бизнес-сорняк, как говорил один талантливый премьер. Выживут только сильные, крепкие, со здоровым иммунитетом или правильным папашей. С обрыва долой, из экономики вон. Лондонский старик Коскуш, которого мы не бросим волкам, которого тащим на закорках – промышленность. Если не накормить ее кровью молодых блоггеров и бьютеров, она не выживет. Слишком много в современной экономике паразитов.

Про бюджет. «Таков волчий обычай. Днем и ночью, без отдыха, они будут с рычаньем преследовать его по пятам, щелкать зубами у самой его морды и не отстанут от него до конца». Да, тот старый лось в рассказе – это бюджет. За которым гонятся ГРБС-волки. Он отбивается, падает. Но снова встаёт. До последней битвы. «...лось, старый самец, с истерзанными, окровавленными боками и взъерошенной гривой, гнет книзу большие ветвистые рога и отбивается ими из последних сил. Он видел мелькающие серые тела, горящие глаза, клыки, слюну, стекающую с языков. И он видел, как круг неумолимо сжимается все тесней и тесней, мало-помалу сливаясь в черное пятно посреди истоптанного снега».

Про Медведева. «Зинг-Ха лежал тогда вместе с ними на снегу, – Зинг-Ха, который стал потом искусным охотником и кончил тем, что провалился в полынью на Юконе. Ему удалось выбраться из нее только до половины – так его и нашли через месяц примерзшим ко льду».

Про РПЦ. «Но миссионер был обузой для племени, он не приносил дичи, а сам ел много, и охотники ворчали на него. В конце концов он простудился на реке около Мэйо, а потом собаки разбросали камни и подрались из-за его костей».

Про пандемию. «Летом не было хода лосося, и племя с нетерпением дожидалось зимы и оленей. Зима наступила, но олени не пришли вместе с ней. Такое никогда не бывало даже на памяти стариков. Олени не пришли, и это был седьмой голодный год. Зайцы не плодились, а от собак остались только кожа да кости. И дети плакали и умирали в долгой зимней тьме, умирали женщины и старики, и из каждых десяти человек только один дожил до весны и возвращения солнца».

Джек Лондон «Закон жизни». Хорошая книжка. Содержательная».

Также «Новый День» публикует полный текст обращения Владимира Путина после совещания с главами регионов, министерств и ведомств:

«Для каждого из нас самое дорогое – это жизнь, здоровье близких, безопасность родителей и детей. Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы.

При этом кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют её. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших – 48 тысяч человек, – это всего лишь 0,4 процента жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А во-вторых, опасность дальнейшего, причём широкого распространения болезни не миновала. Она ещё очень велика.

Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, всё больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких.

Понимаю, как это нелегко: и горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределённости. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: всё наконец закончилось, всё позади.

Тем более что за окнами весна, тёплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И конечно, так и нужно сделать.

Но прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться – как бы этого ни хотелось – от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок.

Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно.

Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила – навсегда в наших сердцах.

9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолёты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.

Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдём возможность сказать им самые тёплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о её событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споём «День Победы», «Катюшу», «Землянку» – песни, которые любим и знаем наизусть.

А всё, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведём и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов.

Уважаемые друзья!

Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их и сравнивать нельзя. И слава богу! Но надо чётко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей приуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие тяжёлые последствия во всём мире несёт распространение коронавируса, делаем всё возможное, чтобы его остановить.

Основной удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте. Сражаются за всех нас. И их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены.

Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав.

И в этой связи хочу ещё раз сказать о том, что лежит в основе принятых мною решений.

Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны её защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил.

Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она – эта формула – более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определённом смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам.

И ещё об одном – нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень важно.

Но что, в этой связи, предлагается? Предлагается, по сути, идти вперёд, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчёт риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть – мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрёт, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый – за себя.

Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живём в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути призывают вернуться к дикости и варварству.

Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счёте она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительная.

Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слёз рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нём речь идёт о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. А старик отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код.

Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет. И сегодня они – главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей.

Вновь повторю: для нас сейчас главное – это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твёрдо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас.

Сохраним, сбережём людей. А всё остальное приложится. Мы всё обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться.

А сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но всё-таки реальный успех, тем более каждая спасённая жизнь укрепляют нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией.

Мы заставим её отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надёжные условия для будущего развития. Спасибо вам всем. Благодарю».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.20

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