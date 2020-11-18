Вчера ушел из жизни один из самых эпатажных театральных режиссеров России – Роман Виктюк. В конце 1990-х годов, когда он начал приезжать со своими спектаклями в Екатеринбург, я по мере возможностей (прежде всего финансовых) старалась посмотреть их все. Красивые тела, бурные страсти и яркие костюмы – это было именно то, чего так не хватало в то неприветливое, серое время. Но мне бы и в голову не пришло, что однажды я увижусь с Романом Григорьевичем лично.

Это произошло в декабре 1999 года, когда я подрабатывала корреспондентом в газете «Вечерние Ведомости из Екатеринбурга». Роман Виктюк привез в наш город сразу четыре спектакля. И нашел в своем плотном графике время, чтобы дать интервью нашей газете. Мы встретились в престижном фитнес-клубе, куда режиссера привезли, чтобы он мог освежиться после перелета.

Необычность мировосприятия Виктюка и его чувство юмора проявилась уже в ответе на первый, довольно традиционный, вопрос – какие воспоминания у него связаны с Екатеринбургом. Оказалось, когда-то больше всего режиссера впечатлило казино и его молодые посетители. «Я приезжал туда не играть, – пояснил Роман Григорьевич. – Мне просто хотели показать казино как символ демократических достижений Екатеринбурга. Публичных домов у вас тогда не было, иначе это была бы гордость города, и мне бы их показали». Свою симпатию к молодым игрокам в казино он объяснил их азартностью. «Я ожидал, что увижу очень взрослых, откормленных, сытых, уверенных, жлобистых, пошловатых – любые слова готов сказать. И вдруг я увидел молодые лица, для которых этот азарт, может быть, какое-то первое испытание. Меня не интересовало, где они взяли эти деньги, но меня поразило, что в их взглядах не было жадности».

Наш разговор происходил за две недели до очередных выборов в Госдуму, и я поинтересовалась, обращались ли к нему за поддержкой какие-нибудь партии, и за кого он стал бы агитировать, а за кого – никогда. Виктюк ответил, что для него важнее донести до людей вечные ценности любви и добра. «Цивилизация отодвигает сердце человека на другой план. А вот встать утром, выйти на лестничную клетку, постучать соседу и на его сонное «Кто там?» ответить: «Я тебя люблю!»… И человек получает заряд на целый день. Лучик любви к тебе – это озарение. Люди, которые не утратили способности любить, – это мудрые люди… Сегодня прерван диалог не только между человеком и абсолютом, но и даже между людьми. Они одиноки и не слышат друг друга».

Памятуя о высоких ценах на билеты в театр Виктюка, я спросила Маэстро, что делать, например, бедным студентам, чтобы попасть на его спектакли. Режиссер рассказал на это почти неправдоподобную историю о том, как группа киевских студентов попросила его пропустить их бесплатно. «Я сказал: организуйте прорыв, вас никто не остановит!» По сигналу они толпой помчались вперед, мимо ОМОНа, мимо контролеров, разбили все стекла и разбежались по театру. Ко мне тут же подскочили телевизионщики: «Какое варварство, неужели вы это одобряете?» А я сказал: «Я освящаю этот прорыв». Чем больше будет ребят, которые способны на это, тем лучше будет наше общество».

Екатеринбург. Другие новости 18.11.20

Жительница Березовского до смерти запинала гостя, которого заподозрила в краже мелочи. / Юрист Анатолий Фурсов раскрыл особенности финансовых пирамид в современной России. / НИИ гриппа нашел мутации коронавируса на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»