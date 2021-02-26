В обозримом будущем, вероятнее всего, в апреле, президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Политолог Андрей Перла не стал предсказывать, что именно скажет глава государства, но назвал «Новому Дню» несколько факторов, которые должны повлиять на сроки оглашения послания и его содержание.

«Один из таких факторов – третья волна коронавируса, о которой уже говорит Европа. Надо понять, что она не существует для врачей. Это – политическое решение властей Евросоюза. Им очень страшно отменить ограничительные меры и разрешить людям жить, как раньше. Людям постоянно рассказывают про ужасные штаммы, что вирус постоянно мутирует, и поэтому надо продлевать ограничения: не ходить в рестораны, не ездить в турпоездки. По очень простой причине: власть боится не справиться с последствиями. Сейчас экономический кризис «поставлен на паузу». Как только ограничения отменят, начнут выясняться пикантные подробности: сколько рабочих мест потеряно, сколько нищих образовалось в бывшем среднем классе. Сейчас это их проблемы. Но России придется определяться: или вслед за Европой признавать третью волну, или говорить вслух: нет больше этой проблемы, мы живем дальше. Принято ли решение на этот счет? Здесь я почти готов выступить в роли прорицателя: Россия выберет второй вариант, будет развивать вакцину и вкладывать деньги в развитие стратегических отраслей экономики. Это приведет к тяжелой конфронтации с Западом и может вызвать социальные проблемы в самой России: у нас много людей, напуганных той же западной пропагандой, которые боятся, что нас заражают, и которые хотят на карантин. Но если выбрать этот вариант, то последствия будут гораздо тяжелее. Большинство людей не хочет ходить в намордниках.

Еще один фактор – протеста. Первый приступ имени Навального провалился, ничего не вышло, «белорусский вариант» не состоялся. Кстати, в самой Белоруссии тоже. Но западные партнеры не успокоятся, новые митинги будут. Вероятно, во второй половине марта. И в зависимости от того, получат ли они какой-то резонанс, они либо будут как-то отражены в послании, либо нет. Скорее – не получится.

Третий фактор – высокой нефти. Прямо сейчас выяснилось, что правее всех был Сечин, год назад пророчивший возвращение к 60 долларам за баррель. Теперь одно из двух. Или долгий восходящий тренд и тогда putin-prоsperity в полный рост всерьез и надолго. Или все-таки надо жить в рассуждении «больше 40 не дадут, а если дадут, быстренько отложим на черный день». Это принципиально разные стратегии. Ошибиться очень легко. И не хотелось бы.

И один из самых важных – Украина. Смысл большей части санкций, которые идут с Запада сейчас и которые могут возникнуть в будущем, – попытка ограничить Россию в географическом пространстве. А состояние на Украине настолько нестабильно, что их верхушка может попытаться разрешить кризис войной. И если это будет – в этом случае опять два варианта. Или северный ветер сдует украинские войска за нынешнюю линию соприкосновения в соответствии с минскими соглашениями. Или Россия возьмет все, что плохо лежит. Технически ничего невозможного в этом нет, насколько я понимаю. А вот политически... политически это уже не «персональные», не «секторальные», а просто-напросто «иранские» санкции. Новая геополитическая реальность. Совсем другая. Опять-таки, выбор еще и в том, говорить ли про это вслух. Думаю, уже в апреле эти возможности будут обозначены для всего мира, а не только для экспертов».

Екатеринбург. Другие новости 26.02.21

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