СМИ назвали вероятную дату послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 22 апреля. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники во властных структурах.

По словам собеседника «Интерфакса», послание президента РФ парламенту может состояться в конце следующего месяца. Источник назвал в качестве одной из возможных дат 22 апреля.

Между тем пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить эту информацию. По его словам, дата послания Федеральному собранию будет объявлена своевременно, передает РИА «Новости». Он пообещал назвать ее «уже скоро».

На прошлой неделе Песков сообщил журналистам, что дата послания главы государства к российским законодателям пока не определена.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.03.21

«Экономика Украины понесет огромный ущерб»: Киев предостерегли от национализации «Мотор Сич». / Китай вложит в экономику Ирана $400 млрд в обмен на нефть. / Оппозиция Белоруссии создает новую партию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»