Сможет ли орангутан Бату пройти муниципальный фильтр в Свердловской области? Авторская колонка политтехнолога Александра Ханина

Кампания по выборам губернатора Свердловской области, которые состоятся в сентябре этого года, можно считать, стартовала. На этой неделе глав муниципалитетов, по данным «Нового Дня», собрали в правительственном санатории и начали готовить к битве за голоса. Характер предстоящей борьбы эксперты оценивают по-разному. Например, политтехнолог Александр Ханин считает, что протестный электорат всех мастей может сплотиться против провластного кандидата и довести дело до второго тура голосования. В качестве аналогии он приводит выборы символа года в Новосибирске, где внезапно начал побеждать орангутан Бату, после чего голосование было завершено досрочно. Приводим колонку Ханина полностью.

«Сможет ли орангутан Бату пройти муниципальный фильтр в Свердловской области? Всем, кто следит за выборами символа года в Новосибирске, очевидно, что даже в списке белых и пушистых кандидатов может запросто оказаться какая-то рыжая обезьяна, которая выиграет вопреки всему. Потом, конечно, мобилизуют 100500 электронных избирателей для победы достойного, но эта история про грустное и некросивое.

Выборы губернатора Свердловской области переходят в активную стадию. Им в общем-то давно пора в неё переходить, слишком позднее начало боевых действий, как и поздняя весна, радости никому не доставляет, лишь прибавляя тревог и хлопот. Спишем все это на неопытность вице-губернатора по вопросам внутренней политики Олега Чемезова и немного подождём.

«У нас не согласован кандидат номер один!» Дама в шестом ряду с веером и лорнетом. Фамилии у нас просто нет, сударыня, а сам кандидат как электоральный объект у нас давным давно есть. И все у него – объекта номер уан должно быть бело и пушисто, нам он не интересен. Интересна нам та самая «рыжая обезьяна», которая в нашем списке кандидатов тоже уже есть.

По-настоящему независимому кандидату муниципальный фильтр (подписи в поддержку глав и депутатов муниципальных образований области) пройти невозможно. Есть определённые гарантии в прохождении фильтра представителям пяти парламентских партий и, возможно, пары лояльных «болванов» для массовки. Столь серьезное препятствие для случайных и буйных должно гарантировать спокойное избрание кандидата номер один, но, как обычно в нашей стране, бояться надо собственной тени.

С большой долей вероятности кандидатская массовка должна закрыть две задачи: тему экологии и защиты окружающей среды, до которой на Урале есть дело каждому, каждому, каждому, и повестку КПРФ. Отчасти это связано с высоким результатом коммунистов на последних выборах, но в большей мере, остротой социальных тем: пенсионная реформа, ценообразование, здравоохранение. Умный и дорогой вариант предполагает отработку этих тем, дешёвый и тупой – регистрация кандидата-тезки Ивачева/Исакова/Езерского или какой-нибудь Казачей партии Российской Федерации, сокращённо КПРФ.

В настоящий момент переговоров с муниципальными депутатами никто не ведёт. Всегда, конечно, ходят слухи о чёрном УАЗике-буханке, набитом деньгами, который объезжает территорию июньскими ночами, «агитируя» местных депутатов поставить свою подпись за нового перспективного кандидата. Мы, альтруисты, в сказки эти не верим и держимся до последнего.

В нашей суровой кулинарной реальности рецепт предвыборного винегрета прост: главы муниципалитетов заполняют таблички, в которых напротив ингредиента (зачеркнуто) позиции кандидата (фамилий нет) указано необходимое количество депутатов. И, скажем, если ты глава буйных Белоярского, Асбеста, Алапаевска, Салды, Красноуфимска, Ревды или Полевского, то это твоя проблема.

Таким образом, мунфильтр пройдут 5-7 проверенных кандидатов – протагонист и хор. Однако, не допуск к выборам действительно интересных и конкурентных персонажей, приведёт к победе «рыжей обезьяны».

Что показал опыт проекта «умное голосование»? То, что любому, даже самому неприятному либеральному электорату кандидату, этот самый электорат способен легко добавить 17-23% голосов. Подавляя рвотный рефлекс. И идеологи протеста смогут угадать и выбрать кандидата, который сам по себе набирает, а плюс тусовка – становится номером два.

И если администратор выборов прогнозирует результат 60:10:10:10:5:3:2 (напомню, у нас семь кандидатов), то «не брезгливое голосование» превратит его в 40:30:10:10:5:3:2. А это второй тур, молодой человек с галерки, рот которого затыкает молодая жена.

Далеко ходить искать уральскую идентичность не надо. «Назло маме отморожу уши» – наша региональная идея. Мы переселенцы, беглецы и каторжане, нам любой наместник государя не люб.

Что есть ещё мне сказать? Муниципальный фильтр не упрощает работу администратора, а усложняет ее. В новых реалиях надо готовить нескольких конкурентных и одобренных кандидатов на высокий пост. Хоть это и нереально. И однозначно убирать из списков всех обезьян».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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