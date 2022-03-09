С самого начала российской спецоперации на Донбассе идут попытки внедрить в массовое сознание населения РФ чувство коллективной вины за происходящее в соседней стране. Почему люди зачастую поддаются этому давлению, как работают подобные деструктивные технологии и как не позволить им оказать негативное влияние на психику, рассказал «Новому Дню» врач-психотерапевт, политический психолог Андрей Березовский.

Чем отличается истинное переживание вины от симулякра?

Переживание вины, покаяние и прощение являются существенными составляющими русской культуры. Об этом много писал Достоевский, эти темы подробно поднимаются в православии. Покаяние и прощение – части глубинного душевного процесса, которые делают человека человеком.

Однако в контексте обсуждаемого вопроса речь идет не о душевном процессе и не о естественной составляющей российского менталитета. Речь идет об извне навязываемом, о том, что, наоборот, задумано с целью подавления здоровой душевной жизни человека и духовной жизни общества. Речь идет об использовании так называемых симулякров в современной гибридной агрессии, которую Запад ведет против России.

Термины, которые позволяют описать отличия настоящего от подделки, ввел в XX веке французский философ Бодрийяр. Имитационные процессы могут быть представлены в двух видах: в виде симуляции и в виде симулякра. Симуляция – когда реально существующий процесс как бы спрятан за имитацией. Симулякр – ситуация, когда имитация скрывает отсутствие реального процесса и тем самым призвана подавить его возможное развитие.

Главным отличием любого имитационного душевного процесса от реального является оторванность от конкретных поступков, обезличенность, абстрактность и поверхностность. Симулякр душевного процесса, кроме того, в отличие от симуляции не притворяется истиной – он резко контрастирует с истиной и зачастую абсолютно лжив. Черное обязательно будет объявляться белым, а белое – черным.

Разрушительность ложного чувства вины, идей самообвинения для психики хорошо известна психиатрам и клиническим психологам – эти деструктивные чувства сопровождают большинство психических расстройств, поддерживают разрушительные для человека поведенческие стратегии, вытормаживают инициативу, провоцируют панику. Человек, например, может считать себя виноватым в том, в чем он совершенно не виноват. Переживание, обусловленное симулякром, болезненно, оно занимает все сознание человека и мешает ему понимать то, что он делает на самом деле, по чему на самом деле тоскует или даже то, в чем он на самом деле виноват. Переживание, вызванное симулякром, мешает пациенту исправить свое поведение и выздороветь. Такова страшная логика психического расстройства.

В настоящее время и симуляции, и симулякры превращены в инструменты массового психологического воздействия. Они применяются как в виде политического инструмента, так и в виде психологического оружия.

Призывы к коллективным самобичеваниям порождают страх и массовую панику

Наглядным примером инструментального применения симулякров душевных процессов на больших группах людей явилась ситуация, когда недавно в западное массовое сознание активно запускались иррациональные групповые ритуальные извинения. Белые вдруг извинялись перед чернокожими, все извинялись то перед геями, то перед феминистками и т.п. Такие безликие, оторванные от конкретной личности и ее поступков, коллективные самобичевания и псевдопокаяния на самом деле маскируют духовную пустоту, в которой пребывает современный западный мир. При помощи подобных симулякров западные элиты создают управляемые кризисы, погружают свое население в перманентное подобие массовой истерии, дают потребителям возможность сбросить напряжение, обрести имитационные смыслы существования, а в итоге – удерживают в подчинении, препятствуя развитию реальных духовных процессов.

Если по отношению к собственным гражданам подобные методы применяются с целью поддержания установленного элитами порядка, то по отношению к нам они сейчас применяются в качестве оружия.

Применение информационно-психологического воздействия на граждан России координируется и осуществляется специализированными подразделениями нескольких стран НАТО и Украины. Сотрудники этих подразделений в своих целях активно используют как нанятых, проплаченных сторонников, так и обычных граждан, уже подвергшихся разрушительному психологическому воздействию и готовых некритично транслировать вражеские сообщения. Широко используются все доступные информационные каналы.

Цели этого воздействия – вызвать массовую панику, страх, сломить способность к сопротивлению, дестабилизировать общественно-политическую обстановку, нанести удар по экономике, заставить нас отступить и в итоге – сдаться.

Применение информационного воздействия как оружия требует именно массированной обработки. Другими словами, для того чтобы вызвать у противника панику и замешательство нужно кричать нечто угрожающее или неприятное как можно громче. Они так и делают. По сути, они кричат: «Рус, сдавайся!». Этот тезис, как и аргументация, которой он подкреплен, были хорошо знакомы еще нашим дедам и прадедам. Попытки вызвать у населения абсолютно иррациональное чувство вины, потребность «платить и каяться» являются эмоциональной аргументацией именно этого уродливого тезиса – «Рус, сдавайся!».

Достоверность же сообщений, которые выступают в виде симулякров, не требуется. Наоборот – симулякр обязан быть ложным, вывернутым наизнанку, карикатурным. Но обязательно – ярким и громким. Именно в этом случае, при высокой интенсивности, он начинает вытеснять настоящий, живой процесс. Неестественность ситуации, когда абсолютно безнравственный вороватый Ходорковский, театрально рыдая, просит прощения у ненавидящего русских и Россию Гордона, рассчитана не только на поклонников этих персонажей. Она рассчитана шокировать своей бредовостью тех, кто рационально понимает нелепость ситуации, но включается в нее эмоционально. Это лишь один пример продукта, способного дестабилизировать психику зрителя. На нас сегодня такого рода обманы пытаются вывалить десятками и сотнями.

Как не поддаться психологическому давлению извне?

Во-первых, следует различать сообщение и его источник. Каким бы убедительным не выглядело сообщение, имеет смысл смотреть – кем оно делается и по каким возможным мотивам.

Во-вторых, очень важно постоянно формировать собственную, трезвую и спокойную точку зрения. Для этого следует избегать знакомства с запредельной, откровенно психотравмирующей информацией. Такая информация препятствует формированию какой-либо личностной точки зрения – она призвана порождать животный, бессмысленный страх, последующее неизбежное уныние и апатию.

В-третьих, известно, что симулякр не способен вытеснить и разрушить реальный процесс, если живой процесс достаточно силен. В настоящее время на психологическом фронте усиливается противостояние. С одной стороны, по данным социологических исследований, россияне сплотились вокруг президента, поддерживают проводимую специальную военную операцию. С другой – мы подвергаемся беспрецедентной по силе психологической атаке со стороны внешних сил. Наше сплочение, наше единство – это действительно оружие против психологической агрессии.

В-четвертых, в тревожной ситуации правдивая, корректно подобранная информация абсолютно необходима – попытка закрываться от происходящего будет повышать тревожность и снизит устойчивость к психологическим воздействиям.

В настоящей ситуации корректными источниками информации, вызывающими доверие, являются президент РФ, Министерство обороны РФ и МИД РФ. Они в ежедневном режиме делают свою работу, в том числе информационную. Президент РФ использует каждую свою публичную встречу, чтобы разъяснить гражданам актуальную ситуацию и показать возможные перспективы ее развития. Министерство обороны несколько раз в сутки дает точную и открытую информацию о ходе специальной операции, Министерство иностранных дел – информирует о том, что Россия делает в переговорном процессе. Наше государство в эти дни рядом с нами, и это очень важно. Информационная работа ведется абсолютно прозрачно и открыто. Надо сказать, мы очень многому научились за последние годы.

Тем, кто интересуется психологическими составляющими современных вооруженных конфликтов, рекомендую внимательно почитать телеграм-канал Рамзана Кадырова. Он осуществляет непрерывную информационно-психологическую поддержку чеченских подразделений Росгвардии. В связи с тем, что они давно находятся в ситуации постоянной мобилизации, у них наработан интересный опыт боевой психологической работы. Обратите внимание, что в их сообщениях вообще отсутствуют какие-либо признаки чувства вины, но – присутствует здоровый юмор.

Если же говорить о настоящей вине и настоящем прощении – я сомневаюсь, что мы сможем быстро простить Европе и США ту агрессию, которая сегодня развязана против нас. Сомневаюсь, что мы быстро простим им и то, что братский нам украинский народ они фактически вооружили против нас. Мне иногда кажется, что столь тщательно рекламируемые Западом санкции также являются самостоятельным симулякром, созданным ими, чтобы скрыть от своих граждан те гнусные предательство и обман, которые Запад сегодня совершает.

Сейчас самое время – укреплять государство, осваивать новые компетенции, искать свое место в стремительно изменяющемся мире, находить новых партнеров для сотрудничества, понимая при этом, что единственные союзники России, как и века назад, – лишь – ее армия и флот. Очень многое становится явным сегодня. Друзья и недруги открыто проявляют себя – этим нужно пользоваться, чтобы становиться сильнее. Нам уже нельзя подобострастно смотреть на Европу или на кого-то еще. Мы взрослеем. Чем быстрее мы это поймем, тем больше сумеем сделать.

В духовном плане нам нужно учиться жить, опираясь на собственные силы, и для этого у нас все есть – нужно только это заметить в самих себе, в своей культуре, в собственной душе.

В трудные времена русский человек всегда шел в православный храм и там находил ответы на самые сложные вопросы, укреплялся духом. В каждом храме Русской православной церкви каждый день молятся «о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея». В какой-то степени ответы на вопросы, которые мы сегодня ищем то в интернете, то в телевизоре, находятся в открытом доступе в церкви последнюю тысячу лет.

Испытание, через которое проходит наша страна, стремительно делает нас – граждан России – все более и более русскими – вне зависимости от национальности. Может быть, именно в этом и есть важнейшее значение происходящих в эти дни событий, настоящий духовный процесс, сила которого делает бессмысленными любые усилия, которыми нас пытаются подавить».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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