Московское утро «отрезвит» Москву. Авторская колонка политолога Ильи Ананьева

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье приведет к тому, что в обществе будет расти запрос на безопасность для каждого гражданина вне зависимости от того, где он проживает, – в столице или на периферии. Такой тезис высказал в своем телеграм-канале политолог Илья Ананьев. Приводим его мнение полностью.

«Московское «утро» «отрезвит» Москву. В ней по-прежнему всё чисто и уютно, как во времена чемпионата мира по футболу – рестораны, клубы, «кораблики». Столица шла и красивела с каждым годом инфраструктурно, становясь лучшим мегаполисом мира.

Власть делала всё, чтобы по Москве «срезали» жизнь в России. Теперь тренд столицы начнёт работать в обратную. Все регионы сегодня мониторят новости Москвы и понимают, что задет «нерв» и символ «неуязвимости». В принципе, с этим KPI и прилетели беспилотники в спящую столицу.

Это первая реальность СВО – разбудить «спящих». Вторая – у населения с каждым днём будет всё больше вопросов к государству, связанных с продолжением событий на Украине. Главным в чреде требований россиян начнёт лидировать запрос на безопасность каждой человеческой жизни в любом населенном пункте страны.

Беспомощность перед угрозой и защита жителя страны – основной вызов для власти в сегодняшних реалиях. Потому что запаса хода инерции от получения «эндорфинов» жизни до СВО становится всё меньше».

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Минобороны заявили, что в атаке на Московский регион участвовали восемь украинских БПЛА. «Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», – говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в минобороны, три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

https://newdaynews.ru/moscow/796564.html

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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