Зачем Путину, Лукашенко и ЧВК «Вагнер» «Поход на Польшу». Авторская колонка политтехнолога Ильи Ананьева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его «начали напрягать «вагнеровцы», поскольку они «хотят идти на Варшаву». «Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать «вагнеровцы». «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», – сказал он в воскресенье на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Что может стоять за этим заявлением, рассуждает политтехнолог Илья Ананьев.

«Александр Григорьевич опытный политик и, конечно, лукавит и подыгрывает своему другу по Союзному государству и «брату» по долгожительству в российском президентстве Владимиру Путину, «закидывая» гипотезу похода «Вагнера» на Польшу. Никуда подопечные Евгения Пригожина «прогуливаться» не собираются, так как это не шальной эскадрон «гусар летучих», а одно из самых встроенных в многорычажную систему Владимира Путина военизированное объединение с четкой иерархией и выполнением команд. Было бы наивно наблюдать самостоятельный марш-бросок «вагнеровцев» до Варшавы.

Внимательные заметят – Путин неожиданно расширил риторику потенциальных военных «намёков» в пятницу на Совбезе, своими «версиями» русских корней украинских территорий, отданных Польше Сталиным. Сразу через несколько дней такой семантический набор слов, трансформировавшийся в намёки, появился у белорусского президента Александра Лукашенко. Совпадение? Зная цементированную корреляцию идеологий двух президентов, разговоры о Польше могут быть спланированной тематической платформой для уже начинающейся тихо и ненавязчиво президентской кампании 2024 года.

При высокой «латентности» СВО и мерцающих успехах, которые явно непонятны большинству российской аудитории, Путину необходимо до марта 2024 года «заводить» эмоциональными победами те самые 80% своего большинства, идущего одобрением за действующим президентом. ЧВК «Вагнер» – мощный эмоциональный триггер и аргумент в словесной риторике «марш-броска на Варшаву», подкрепленный речетативной «игрой» Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Расширение на Польшу» – хорошая и чувствительная подложка для избирателей, которой можно «подкармливать» патриотическо-настроенную аудиторию, при этом «перешагивать» за «красные линии» польской границы не обязательно. Грозящий «перст» президентский – достаточный организационный аргумент для сплочения. «Игра по-польски» – это больше про то, как можно дразнить собаку, однажды уже быв «укушенным» и став в момент «осознанным». Так что при ближайшем рассмотрении видится, что Владимир Путин «подразнит» Польшу своими монологами, создав внутри страны, готовой к избранию президента, ощущение «виртуальной» победы над ещё одним недружелюбным соседом. И Россия возьмёт этот «флаг», закрепив доверительной «галочкой» в избирательном бюллетене – 2024.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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