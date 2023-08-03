Пересядут ли российские чиновники с иномарок на отечественные машины. Авторская колонка политтехнолога Ильи Ананьева

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на машинах отечественного производства. По его словам, госзакупки автомобилей иностранного производства для госслужащих следует прекратить. Политтехнолог Илья Ананьев рассказал в своем телеграм-канале, как он видит реализацию этой идеи.

«После этого заявления Путина в регионах высвобождается из-под чиновников различной категории госслужбы тысячи зарубежных автомобилей класса внедорожников, микроавтобусов и легковых седанов немецкого, японского и американского производства. Они находятся в хорошем техническом состоянии. Если следовать логике первого лица, их старых хозяев – губернаторов, мэров, директоров корпораций, ГУПов и прочих гособъединений ждут российские марки.

Весь брендовый именитый автопром из региональных гаражей, по идее, ждут два пути. 1. Продажа с молотка, чтобы компенсировать потраченные деньги в бюджеты. Но для этого необходима документальная база и куча разрешительных актов, плюс централизованная организация, занимающаяся сбытом авто, чтобы силовики не усмотрели в действиях властей признаки «уголовки» и «нецелевки». 2. Использовать авто для нужд социалки, частично переоборудовав их под запросы, какие-то машины могут уехать в зону СВО, а какие-то стать стимулирующим «подарком» для людей спорта, науки и всех тех, кто «толкает» страну вперед и нуждается в передвижении.

Но даже эти пункты потребуют опять же бюджетного финансирования. Но ни о каких «AURUS», конечно, речи быть не может – это непозволительная роскошь не только для российских губернаторов, но и для федеральных персон.

А в целом инициатива хоть и позитивна, но кажется «измусоленной» временем и всеми рангами чиновников с целью пропагандистского шума – от того «минорна» и имеет все возможности опять уйти в «песок».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»