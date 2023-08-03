Путин потребовал от чиновников ездить на отечественных автомобилях

Президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на машинах отечественного производства. По его словам, госзакупки автомобилей иностранного производства для госслужащих следует прекратить.

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше – ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, автомобилей, другой продукции», – заявил глава государства в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Путин добавил, что к нему обратились министерства и ведомства с просьбой продолжить закупки иностранных автомобилей, но он заявил, что это должно быть «абсолютно исключено».

При этом, отметил президент, Россия не будет отказываться от импорта. Однако «какие-то базовые вещи, если мы уж сами потребляем», должны быть ориентированы на отечественного производителя, полагает Путин.

Ранее, в июле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать всех чиновников и депутатов ездить на отечественных машинах.

Москва, Наталья Петрова

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