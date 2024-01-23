С февраля все госслужащие должны будут пересесть на отечественные автомобили

До 1 февраля правительство РФ направит доклад президенту РФ Владимиру Путину о переводе чиновников на отечественные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ТАСС со ссылкой на Управление делами президента РФ.

В управделами также отметили, что уже закупили для чиновников 105 автомобилей Lada Vesta, которые заменят иномарки, выработавшие свой ресурс. В УПД намерены расширять список приобретаемых автомобилей. «Выбывшие» импортные авто продадут на торгах, а полученные средства направят на закупку нового транспорта и оборудования к нему.

Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на машинах отечественного производства. По его словам, госзакупки автомобилей иностранного производства для госслужащих следует прекратить и стремиться к развитию отечественных брендов, автомобилей, другой продукции. Через месяц Владимир Путин дал официальное поручение правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента принять меры по использованию чиновниками отечественных автомобилей в приоритетном порядке.

Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. В перечень вошли отечественные бренды Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), а также китайский бренд Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9). В Минпромторге отметили, что этот список будет обновляться по мере выхода на рынок новых моделей отечественного производства.

На каких машинах должны ездить чиновники

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

© 2024, РИА «Новый День»

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