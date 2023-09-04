Путин поручил принять меры по использованию чиновниками отечественных автомобилей

Президент России Владимир Путин дал официальное поручение правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента принять меры по использованию чиновниками отечественных автомобилей в приоритетном порядке.
В документе, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 4 сентября, говорится: «Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей. Доклад – до 1 февраля 2024 года».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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