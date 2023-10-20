Минпромторг назвал модели автомобилей для использования чиновниками

Минпромторг опубликовал список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В перечень вошли отечественные бренды Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), а также китайский бренд Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

В Минпромторге отметили, что этот список будет обновляться по мере выхода на рынок новых моделей отечественного производства, передает РИА «Новости».

Ведомство рекомендовало в приоритетном порядке рассматривать закупку для чиновников высоколокализованных моделей. При этом по разрешению может осуществляться закупка автомобилей с локализацией ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 году – не менее 3200 баллов).

Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на машинах отечественного производства. По его словам, госзакупки автомобилей иностранного производства для госслужащих следует прекратить.

Спустя месяц Путин дал официальное поручение правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента принять меры по использованию чиновниками отечественных автомобилей в приоритетном порядке.

Москва, Наталья Петрова

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