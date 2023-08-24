«Система замерла в ожидании реакции Путина на трагедию с самолетом Пригожина» Авторская колонка политтехнолога Ильи Ананьева

Прошло почти 20 часов с момента крушения самолета главы ЧВК «Вагнер», а никаких заявлений от крупных политиков по-прежнему нет. Об этом аспекте размышляет в своем телеграм-канале политтехнолог Илья Ананьев.

«Очевидный информационный блок для всей вертикали госсистемы, спущенный Кремлем на любую комментарийную активность первых лиц власти на трагедию с самолетом Евгения Пригожина.

Подобное молчание характерно для нескольких вариантов «проживания» Москвой кризиса с гибелью команды «Вагнера»:

1. Система в ожидании «модели» реакции Владимира Путина. Команда «всем молчать, пока Первый не скажет».

2. Боязнь ключевых фигур губернаторов, других VIP государства и метание попасть в точку с мнением «плохой» или «хороший» Пригожин.

3. Видимая неопределенность реальной смерти главы ЧВК.

4. Сложная и детективная картина причин трагедии самолета.

5. Личная близость и отношение с Евгением Пригожиным могут вступать в конфликт официального отношения Кремля к «Вагнеру».

В любом случае, общество и журналисты будут ждать голоса официальной власти. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу и военный генералитет, Александр Бастрыкин. Да много кто ещё. Рамзан Кадыров и Алексей Дюмин, Александр Беглов и Евгений Куйвашев. Политические конфликты с Пригожиным тоже были частью репутации публичных персон и электоральным ростом. Время поставить точку и сказать про «врага» последние слова».

Напомним, авиакатастрофа произошла накануне в Тверской области. Все 10 человек, находившиеся на борту, в том числе члены экипажа, погибли. Их тела обнаружены и направлены для опознания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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