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Четверг, 24 августа 2023, 14:01 мск

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В самолете Пригожина могло быть заложено взрывное устройство: следствие проверяет версию о теракте

Следствие проверяет версию о заложенном взрывном устройстве в самолете основателя ЧВК «Вагнер», Героя России Евгения Пригожина. По данным телеграм-канала «112», правоохранительные органы оцепили ангар, в котором перед вылетом находился бизнес-джет.

«Проверяется версия о взрывном устройстве на борту. Круг лиц, которые могли его заложить, очень ограничен. Сейчас их всех силовики вызывают на беседу. Как нам стало известно, перед последним вылетом Embraer Legacy 10 дней простоял на ремонте. Второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Петербурга, чтоб забрать борт и вылететь обратно с группой пассажиров, в которую входили Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Именно в ремонтном ангаре заложить взрывчатку было проще всего», – говорится в публикации.

По данным источников телеграм-канала Shot, взрывное устройство на самолёте Пригожина могло быть заложено в отсек шасси. «По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе – в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным», – отмечает канал.

Сейчас версия с взрывным устройством в шасси проверяется.

Напомним, авиакатастрофа произошла накануне в Тверской области. Все 10 человек, находившиеся на борту, в том числе члены экипажа, погибли. Их тела обнаружены и направлены для опознания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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