Следственный комитет возбудил уголовно дело о крушении самолета Пригожина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения в Тверской области самолета основателя ЧВК «Вагнер», Героя России Евгения Пригожина. Как сообщила пресс-служба ведомства, расследование ведется в рамках ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

Бизнес-джет Пригожина, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту 10 человек, по предварительным данным, погибли. По данным Росавиации, на борту значился пассажиром также основатель ЧВК «Вагнер».

В настоящее время, как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, обнаружены тела восьми погибших обнаружены на месте падения самолета. Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным телеграм-канала Mash, перед крушением самолёта в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

Согласно неофициальной информации, одна из версий авиакатастрофы – теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы. По данным источников, рассматриваются все возможные версии, в том числе об ошибке пилотирования и технической неполадке.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что его источники в ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель не только Пригожина, но и сооснователя «оркестра» Дмитрия Уткина.

«Только что общался с выдающимися «музыкантами». Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию», – написал Рогов в всем телеграм-канале.

Москва, Светлана Антонова

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