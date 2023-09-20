Во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что единственный путь для мира в регионе – вывод Арменией своих войск из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте». Ереван на это ответил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе, и обвинил Баку в агрессии. МИД России призвал конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие.Что означают события в нагорном Карабахе для России, рассуждает политический обозреватель Андрей Перла.

«..будучи русскими, мы можем ситуацию рассматривать только с точки зрения России, выгод для нее, опасностей для нее. Все остальное – менее значимо.

Итак, какова ситуация для России?

Будем откровенны. Мы в ловушке. Эта ловушка была одной из целей, возможно, самой важной целью того, что делается сейчас в Карабахе. Суть ловушки такая:

Если Россия не вступается за Армению (причем требуют от нее не меньше, чем вступить в войну с Азербайджаном за армян и даже вместо армян) то Армения, а также армяне всего мира – отворачиваются от России.

Если же Россия вступается за Армению (несмотря на яростное сопротивление этому правительства самой Армении же) то она становится врагом не Азербайджана – что само по себе сейчас, мягко говоря, не к месту, не ко времени и невыгодно – но, главное, Турции. Для Турции Азербайджан – все равно как для нас Белоруссия. Две страны – один народ, официально. Турция за последние полтора года сделала все, что стать для России незаменимым партнером. Одна зерновая сделка (новая, без Украины, при которой Турция – хаб для русского экспорта) чего стоит. А речь идет не о том, чтобы поссориться с Турцией. А о войне.

Может ли Россия позволить себе войну с Турцией – даже если не брать в расчет НАТО, тысячи туристов в Анталье, экономические отношения – в период СВО? Может ли Россия вообще позволить себе еще одну войну? Ответ на этот вопрос слишком очевиден. А «вступиться за армян» означает, в лучшем случае, оказаться на грани такой войны.

При этом. Карабах Армения официально своей частью – не признала. А наоборот, заявила, что это – территория Азербайджана. При этом Армения воевать в Карабахе еще раз – видимо, не собирается.

Ergo, требования к России вмешаться – провокация в чистом виде. Да, теряем в любом случае, но если воюем – теряем больше, слишком много.

Так и что теперь делать? Делать заявления. О недопустимости боевых действий и тем более этнических чисток. Можно требовать созыва разных международных конференций по урегулированию и в них участвовать. Уже поддерживать западные санкции против Азербайджана, если их введут – видимо, нельзя. Можно еще принимать беженцев. Возможно, их будет много.

Что можно делать еще? Дружить с Ираном как можно теснее, чтобы уравновесить силами персов турецкое влияние в Закавказье.

Все. Крики про то, как мы предали Армению – сжав зубы, игнорировать».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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