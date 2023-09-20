Алиев обозначил условие прекращения операции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеным назвал условие, при котором Баку остановит антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. По словам азербайджанского лидера, это произойдет после того как армянские силы сложат оружие.

В сообщении пресс-службы администрации президента Азербайджана приводятся слова Алиева, заявившего, что армянские жители Карабахского региона неоднократно приглашались для диалога, но они отказывались от этого. «В ходе антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу. Глава государства сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и формирования Вооруженных сил Армении будут разоружены», – сказано в сообщении.

Алиев сообщил Блинкену, что Баку пришлось начать антитеррористические мероприятия локального характера в регионе для предотвращения новых провокаций в Карабахе, информирует пресс-служба.

Президент подчеркнул, что в ходе антитеррористической операции выводятся из строя только легитимные военные цели, а гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями для ВС Азербайджана.

Блинкен, в свою очередь, выразил беспокойство сложившейся ситуацией, призвал к приостановлению боевых действий, а также заявил, что США поддерживают прямой диалог между Баку и армянами, проживающими в Карабахском регионе, информирует пресс-служба Алиева.

Ранее Госдеп США заявил, что Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность прекратить боевые действия и провести встречу с представителями Карабаха.

Во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе в связи с систематическими диверсиями и провокациями Армении, подчеркнув, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам. В Баку заявили, что единственный путь для мира в регионе – вывод Арменией своих войск из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте».

Ереван на это ответил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе, и обвинил Баку в агрессии.

МИД России призвал конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие в Карабахе, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. Москва призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. На Смоленской площади отметили, что российские миротворцы оказывают помощь гражданскому населению и занимаются эвакуацией.

Баку, Наталья Петрова

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