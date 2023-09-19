Россия призвала Баку и Ереван немедленно остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе

МИД РФ в ночь на среду, 20 сентября, заявил, что Россия настоятельно призывает конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия и остановить кровопролитие.

В заявление, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «В связи с резкой эскалацией вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения».

«На судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК). С момента своего размещения в регионе РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между азербайджанской и армянской сторонами. Наши миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации «на земле», а также содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом. РМК и в эти часы оказывает содействие гражданскому населению, в том числе медицинскую помощь, занимается эвакуацией. Сейчас главное – безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооружённое противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав ибезопасности населения Нагорного Карабаха», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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