«Оснований для волнений нет»: рейсы и туры в Армению и Азербайджан выполняются без задержек

Все рейсы из Екатеринбурга в Баку и Ереван на сегодняшний день выполняются по расписанию, туристические программы также пока никто не корректирует. «На момент нашей с вами беседы отказов среди туристов нет. Оснований для волнений мы пока не видим», – прокомментировал президент Уральской ассоциации туризма.

По его словам, с прошлого года среди уральских туристов наблюдается кратный рост интереса к Армении – Ереван стал популярным как самостоятельное туристическое направление и как транзитный пункт для перелета в другие страны. В Ереван из Кольцово летают «Аэрофлот», Red Wings и Fly One. И на сегодняшний день отмен или корректировки времени вылета нет.

«В этом году видим рост интереса и к Азербайджану. Если полтора года назад туда не летала ни одна авиакомпания, сейчас из Екатеринбурга в Баку есть прямые рейсы трех перевозчиков («Азербайджанские авиалинии», «ИрАэро» и Red Wings)», – отметил Михаил Мальцев.

Эскалация вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе на текущий момент не привела ни к отмене рейсов, ни к аннуляции туров, – рассказал президент УАТ.

«Туристы находятся далеко от Нагорного Карабаха. В Армении больше всего отдыхающих – в самом Ереване, на озере Севан и на термальных источниках. В Азербайджане посещают сам Баку, Апшерон, реже – Габалу. И на момент нашего с вами разговора у нас нет никаких тревожных звонков, никаких запросов от туристов об аннуляции. Пока в этой ситуации мы не видим оснований для волнений», – прокомментировал Михаил Мальцев.

Представитель одного из туроператоров, формирующих туры в Армению и Азербайджан из Екатеринбурга, рассказал, что пока туррынок наблюдает за развитием ситуации. В туристических местах все спокойно, но отдыхающим в Ереване рекомендуют не ездить в район Площади Республики.

Напомним, в последние дни произошла резкая эскалация вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. Из-за этого некоторые авиакомпании меняют траектории своих рейсов, которые проходят над конфликтной территорией. По данным АТОР, авиакомпания KLM отменила рейс Амстердам – Токио отправлением 20 сентября, избегая пролета в воздушном пространстве Азербайджана. Air Astana заявила, что в связи с нестабильной обстановкой в Нагорном Карабахе рейсы в Турцию, Европу и Израиль будут выполняться в облет этой территории. При этом скорее всего рейсы из России ситуация не затронет, поскольку они выполняются в воздушном пространстве РФ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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