В Ереване начался штурм Дома правительства

Протестующие в Ереване, скандируя «Арцах» и «Никол – предатель», начали штурмовать здание Правительства республики, пытаясь прорвать полицейское оцепление, – сообщает во вторник, 19 сентября, РИА Новости.

В свою очередь, как сообщает агентство Sputnik, что лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян на акции протеста призвал сформировать новое правительство и отказаться от «пражских договоренностей», когда армянский премьер Никол Пашинян признал «территориальную целостность Азербайджана».

Ранее сообщалось о начавшихся столкновениях в Ереване между протестующими и полицией у здания правительства. В Генпрокуратуре Армении заявили о первых задержаниях за призывы к госперевороту в соцсетях.

Ереван, Иван Бабурин

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