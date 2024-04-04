Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства за прошлый год. По его словам, средняя зарплата в стране составляет 73 тысячи рублей. С критикой этого заявления выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политобозреватель Андрей Перла в новой авторской колонке пояснил, почему слова премьер-министра вызывают у некоторых недоверие.

«Вчерашнее выступление Мишустина в думе – одно из тех событий, которые нельзя показывать «простым людям». Премьер говорил чистую правду и ничего кроме правды – но если считать, что он обращался не к депутатам, а к согражданам, то вотще.

«Простым людям» трудно поверить в цифру средней зарплаты в 73 тысячи рублей. Гораздо проще поверить в то, что начальство врет. Цифра-то, понятно, совершенно верная, а с учетом «серой зоны» в экономике, зарплат «в конвертах» – так даже и заниженная. Но спросите большинство населения, и оно вам ответит, что большинство работающих в большинстве регионов России получают существенно меньше.

Понятно, почему так – потому что средняя зарплата по России вычисляется с учетом Москвы и северов, с учетом контрактников в армии, всех остальных силовиков, с учетом сотрудников больших госкорпораций.

Большинству, чтобы поверить в цифры, стоило бы показать зарплату не среднюю, а медианную – сделать такой поворот в публикуемой статистике предлагается давно. Или взять пример с американцев и оперировать не средним же – но годовым доходом на домохозяйство, то есть на семью с детьми. Простому человеку, скорее всего, эти цифры покажутся ближе к его реальности, стало быть, меньше будут раздражать.

Однако избавиться от раздражения тем, как начальство описывает реальность, все равно будет трудно. Тут дело в слишком хорошо усвоенных стереотипах, в чем-то не из сферы экономики и политики, а из области социопсихологии.

Большинству нашего народа вообще трудно поверить – с цифрами или без цифр – что оно живет хорошо. Или лучше, чем вчера. Привычное ощущение состоит как раз в том, что живем плохо и жизнь лучше не становится. Или, точнее, не «живем плохо» а «люди живут плохо». Какие люди? Ну как какие – все вокруг, вообще люди.

Это ощущение часто и для многих «не бьется» с реальностью. Спросишь этого «простого человека»: вот лично вы разве плохо живете? Вот квартира новая, ипотека, конечно, машина, дочь в институте, сын на приличной работе, да и сами... Помнется, покряхтит, скажет: нет, ну мы, конечно, неплохо, ничего, справляемся, да. Но вот люди – люди плохо живут.

Это, кстати, еще Егор Гайдар, не тем будь помянут, отмечал: в экономической ситуации много худшей, чем нынешняя, – личное ощущение нашего человека от своей жизни никак не соответствует представлению о том «как люди живут». Люди живут – плохо. Это константа нашей социопсихологии.

И константа совсем не безобидная. Напротив, заставляющая принимать совершенно определенные управленческие решения. Люди не бывают довольны начальством – и особенно в чувствительных сферах, про которые, как про футбол, все всё понимают и каждый эксперт. «Социалка», здравоохранение, экономика – именно такие сферы. Это означает, что именно здесь, как бы объективно хорошо не работали начальники, их обязательно надо почаще менять. На предмет сохранения социально-политической стабильности».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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