Вымираем и нищаем ударными темпами: Зюганов назвал четыре главные проблемы России

Россия столкнулась с проблемой обнищания и вымирания населения на фоне серьезного коррупционного давления. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам отчета премьер-министра РФ Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы. Политик назвал четыре наиболее острые проблемы, которые до сих пор не решены.

Как считает Зюганов, для правительства «принципиально важно сегодня понять наши трудности и проблемы, из которых четыре очень острые». «Первая – личная безопасность. Очень внимательно выслушал встречу президента с силовиками. Он прямо сказал: разобраться во всем надо и критически подойти. Вот был министр (МВД), у него участковый получает 35 тысяч. Что будет он охранять за эти деньги в условиях нынешнего риска? Давайте вернемся к этой проблеме. У нас они практически все отчитывались, и мы тогда услышали: некомплект составляет 100 тысяч. Полгода прошло, а решения нет», – отметил он.

«У нас единственная страна в мире, которая вымирает ударными темпами. Что бы нам ни говорили, теряем каждый год по 500 тысяч. Это недопустимо. Чтобы выжили в истории на этих просторах, надо иметь 200-250 млн. В противном случае, нас нагнут. Это главные стратегические ресурсы на наших просторах», – констатировал лидер КПРФ.

«Нищета. Это ненормально, когда в богатейшей стране мира треть граждан живет на 20 тысяч рублей в месяц. Абсолютно ненормально! Когда мне сказали: вот плюс 18% к прожиточному минимуму – (в итоге) 19 242 рубля. Попробуйте на них прожить при нынешних ценах. Посмотрите, как это менялось за 10 лет. Цены на хлеб удвоились, на лекарства в пять раз выросли, на жилье в три раза выросли, и рубль подешевел в три раза…. вы не проживете», – подчеркнул Зюганов.

«И самое, конечно, жуткое явление – это коррупция. Куда сейчас ни ткнете, везде увидите следы этой коррупции. Мы с президентом пять часов обсуждали эту проблему. Это вопрос номер один, который надо решать быстро», – заявил политик.

По его оценке, при нынешней финансово-экономической политике России не удастся сохранить лидирующие позиции в мире. «Чтобы удержать темпы выше мировых, а в противном случае мы будем откатываться назад, мы 10 лет имели средние темпы в 1%, надо все сделать, чтобы отмобилизовать все лучшее, что уже накопилось, – но как только вы вышли на эти темпы, так сразу ставка подпрыгнула до 16%, рубль обесценили на 80%, монетизация – 53% вместо 100, и мы сейчас снова начинаем сползать к тем темпам, которые нас абсолютно не могут устроить. Надо все сделать, чтобы сохранить эти темпы. Для этого нужны инвестиции, в противном случае, вы ничего не сделаете. Беру банковскую систему – 180 трлн (рублей) с лишним, три (федеральных) бюджета, а инвестиции около 1,5 (трлн рублей) вложили. Абсолютно спекулятивный вариант, который не решает задач. Давайте заставим ее работать на производство, внесем изменения в закон о банковской системе, которая должна отвечать за развитие производства, включая Центробанк», – отметил Зюганов.

Парламентарий также обратил внимание на потенциал российских миллиардеров. «125 миллиардеров. 10 – бежали, было бы 135. У них там в кармане два бюджета. Они не хотят платить прогрессивную шкалу (налогов). Думал, в условиях войны, они первые прибегут и скажут – ребята, давайте… Их не научил ни 17-й год, ни американская депрессия, не научил Фридман, который отвез туда 300 млрд наших денег, грохнул медицинскую промышленность Англии и Америки, у самого всё арестовали, и даже на сторожа не дают. Не научили, а пора бы научиться. И Путин уже как-то говорил: мальчики, вы не наступайте на старые грабли», – заявил Зюганов, пожелав в заключении своего выступления успехов Мишустину в решении актуальных проблем.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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