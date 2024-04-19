Андрей Перла: выборы-2026 пройдут в условиях репрессий против антигосударственных сил

Выборы в Государственную думу 2026 года пройдут в условиях беспрецедентного давления извне и консолидации патриотических сил внутри страны. Такое мнение высказал в своей авторской колонке политический обозреватель Андрей Перла.

«Выборы в сентябре 2026 пройдут в другой стране. Это, конечно, клише – «следующие выборы пройдут в другой стране» – но в данном случае изменения, по сравнению с нынешним созывом Государственной Думы будут разительны. Потому что выборы сентября 2026 года пройдут в стране, которая находится в состоянии войны с объединенным Западом и на границах которой опущен железный занавес. Эти обстоятельства не изменятся после неизбежной победы на Украине – ее мы встретим до выборов, но Запад не успокоится, хотя изменятся театры военных действий. Добавим к этому сложный конгломерат из военного экономического роста и разнообразных следствий экономических «санкций» – и получим выборы в ситуации

– подлинной государственной мобилизации всех здоровых сил общества во всех сферах для победы в войне;

– развернутых репрессий против антигосударственных сил, причем в сфере действия этих репрессий окажутся тысячи уцелевших до сих пор «либералов»;

– максимально возможной активизации всех антигосударственных сил, постоянных попыток дестабилизации внутриполитической обстановки, максимально же поддержанных западом из-за занавеса;

– очень большой политической активности эмиграции, для которой борьба с российским государством становится условием выживания, не борцы с Россией на западе больше не нужны.

Все мантры о необходимости «дать легальный выход протесту» и «обогатить политическую палитру новыми людьми» в этих условиях становятся высказываниями «в пользу бедных» либо водой на мельницу врага. Парламент из места для дискуссий преобразуется в передовой отряд мобилизованного для войны российского общества. Гиперлояльный (даже в сравнении с нынешней Думой) по отношению к государственной власти и верховному главнокомандующему.

Разница политических позиций между представителями входящих в него партий стирается – все должны быть на высшей стадии патриотизма, охранительства и готовности лично отправиться на фронт. То, что даже сегодня кажется простительным и даже необходимым вольнодумством, послезавтра станет наказуемым, как попытка помощи западным наймитам. Действия, которые сегодня кажутся незначительными, протест, который кажется неполитическим или слишком слабым, станет жестоко караемым преступлением против государства. Каждый должен это учитывать. Особенно политтехнологи, привыкшие играть на недовольстве населения. Не успеют оглянуться, как окажутся в стане погибающих врагов государства.

Москва, Евгения Вирачева

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