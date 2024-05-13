Предложение президента Владимира Путина назначить главой Минобороны бывшего вице-премьера Александра Белоусова вполне вписывается в логику текущих событий и поможет решить стоящие перед государством задачи. Такое мнение высказал Андрей Коряковцев, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ.

«То, что не будет отката назад, символизировала фигура Мишустина, сохранившая свое значение, а о том, что все идет своим чередом, говорят имена других министров, сохранивших посты. «Революции сверху» – они такие, неспешные. Однако самое важное случилось вечером: министром обороны назначен бывший вице-премьер А.Р. Белоусов, а С.К. Шойгу переведен в Совбез.

Никто такого не ожидал. Однако это решение не случайно и не импульсивно, и если кто-то считает его таковым, то это говорит лишь о том, что он не понимает происходящих событий. Что именно? То, что данное решение президента назначить экономиста – да не просто экономиста, а сторонника государственного регулирования экономики! – вполне вписывается в логику текущей Четвертой Мировой гибридной. Об этом я писал еще 4 августа 2022 года.

Четвертая Мировая – это «прежде всего – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ соперничество, в котором военный локальный конфликт – только средство измотать врага, наряду с другими средствами... Победит здесь тот, чья экономика изменится, подчинясь не только рыночной, но, прежде всего, политической целесообразности. В данном контексте главными станут не военные цели, а ЭКОНОМИЧЕСКИЕ и политические».

Этим назначением эти две сферы – военно-политическая и экономическая – сходятся в фигуре нового министра. Их единство может соблюсти только последователь школы государственного дирижизма, к которой он принадлежит.

Одним словом, назначение экономиста, да еще такого, на пост министра обороны говорит о том, что президент вышеназванную логику текущих событий вполне понимает – как практик».

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Как сообщал «Новый День», накануне президент внес список кандидатур на посты в правительстве РФ. В числе представленных к назначению претендентов нет нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его должность планируется назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курировал экономический блок в прошлом составе кабмина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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