Шойгу отставлен от Минобороны: Путин решился на неожиданные кадровые перестановки в правительстве РФ (СПИСОК)

Президент РФ Владимир Путин внес неожиданный список кандидатур на посты в правительстве РФ. Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, в числе представленных к назначению претендентов нет нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его должность планируется назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курировал экономический блок в прошлом составе кабмина.
Согласно указы Путина, который был опубликован чуть позже, Шойгу стал новым секретарём Совета безопасности РФ. Получается, что Николай Патрушев совсем уходит в отставку.
В числе неожиданностей – будущее назначение на пост главы Счетной палаты РФ Бориса Ковальчука, семья которого считается одной из самых приближенных главе государства.
Как следует из официального сообщения верхней палаты парламента для проведения консультаций в Совете Федерации президентом предложены:
– на должность Министра внутренних дел – Владимир Колокольцев;
– на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Александр Куренков;
– на должность Министра иностранных дел – Сергей Лавров;
– на должность Министра обороны – Андрей Белоусов;
– на должность Министра юстиции – Константин Чуйченко;
– на должность Директора Службы внешней разведки – Сергей Нарышкин;
– на должность Директора Федеральной службы безопасности – Александр Бортников;
– на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Виктор Золотов;
– на должность Директора Федеральной службы охраны – Дмитрий Кочнев;
– на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Александр Линц.
В Совет Федерации также поступило представление Президента России для назначения на должность Председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука.
Предполагается, что сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.
Москва, Елена Володина
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