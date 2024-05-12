Шойгу отставлен от Минобороны: Путин решился на неожиданные кадровые перестановки в правительстве РФ (СПИСОК)

Президент РФ Владимир Путин внес неожиданный список кандидатур на посты в правительстве РФ. Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, в числе представленных к назначению претендентов нет нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его должность планируется назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курировал экономический блок в прошлом составе кабмина.

Согласно указы Путина, который был опубликован чуть позже, Шойгу стал новым секретарём Совета безопасности РФ. Получается, что Николай Патрушев совсем уходит в отставку.

В числе неожиданностей – будущее назначение на пост главы Счетной палаты РФ Бориса Ковальчука, семья которого считается одной из самых приближенных главе государства.

Как следует из официального сообщения верхней палаты парламента для проведения консультаций в Совете Федерации президентом предложены:

– на должность Министра внутренних дел – Владимир Колокольцев;

– на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Александр Куренков;

– на должность Министра иностранных дел – Сергей Лавров;

– на должность Министра обороны – Андрей Белоусов;

– на должность Министра юстиции – Константин Чуйченко;

– на должность Директора Службы внешней разведки – Сергей Нарышкин;

– на должность Директора Федеральной службы безопасности – Александр Бортников;

– на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Виктор Золотов;

– на должность Директора Федеральной службы охраны – Дмитрий Кочнев;

– на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Александр Линц.

В Совет Федерации также поступило представление Президента России для назначения на должность Председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука.

Предполагается, что сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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