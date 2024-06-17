Геополитическая напряженность во всем мире растет, а ядерные державы модернизируют свои арсеналы. По последним данным, за последние пять лет расходы в этой сфере увеличились на треть. О сложившейся ситуации размышляет политтехнолог Александр Ханин.

Мало кто это знает, но в 1945 году атомных бомб для Японии было готово три. И ещё на три заряда была поставлена задача обогатить уран к середине сентября. Таким, образом, американцы планировали тотально уничтожить Японию, все предложения вдарить демонстрацией по безлюдной местности были отвергнуты. Чудо и облака спасли страну восходящего солнца. Есть все основания полагать, что ЛПР смотрят из-за океана сегодня на Россию тем же «влажным, как персик», взглядом. Как тогда на Японию.

Внутренний душнила возразит, что к июлю 1945 года в рамках «Манхэттенского проекта» было изготовлено четыре заряда, один с урановым ядром (смонтированный в бомбу «Малыш») и три с плутониевым ядром.

Бомба на основе ядра из урана проста в механике, используется так называемая «пушечная схема», при которой два докритических куска урана резко соединяются вместе в один надкритический. Эта конструкция была испытана непосредственно на высоте 576 метров над городом Хиросима.

На вторую такую бомбу урана не хватило.

Причина проста, природный уран состоит из трёх изотопов, 99,2% относительно стабильный уран-238 и только 0,72% пригодный для цепной реакции уран-235. Дальше есть два пути: обогатить уран до 80%+ содержания изотопа 235, это довольно длительный и крайне муторный процесс. Требующий очень высоких технологий. Поэтому у хуситов нет атомной бомбы. Сегодня природный уран можно и не добывать, имеющегося в наличии достаточно для решения любых задач.

Второй путь – превратить уран-238 в плутоний в ядерном реакторе. Это намного быстрее, проще, но нужен действующий реактор. Поэтому у хуситов может быть атомная бомба. Плутония американцы наковыряли больше, причём первый реактор ковыряния находился в подтрибунном помещении университетского стадиона. Оцените подход. С плутонием проще и сложнее одновременно, заряд дерзкий-резкий, он как герой популярного комикса «всегда зол» и на два порядка энергичней урана. При его подрыве применяется сложная имплозивная схема, особые металлургические сплавы и редкие металлы. Поэтому у хуситов никак не может быть атомной бомбы.

Первое плутониевое ядро назвали «Гаджет» (!) и испытали на полигоне внутри бомбы «Тринити». Второе скинули в составе бомбы «Толстяк» на город Нагасаки. Согласно инвентаризации учёные/военные использовали 4 партии плутония из полученных 7.

«…мы рассчитываем отправить последние компоненты из Нью-Мексико 12 или 13 августа. При условии, что не возникнет непредвиденных трудностей при изготовлении или транспортировке на театр военных действий, бомба должна быть готова к доставке в первую подходящую погоду после 17 или 18 августа», – из письма начальника атомного проекта начальнику штаба армии США.

Облачность над островами держалась, Япония капитулировала, ядро весом 6,2 килограмма критичного объёма плутония, состоящее из двух полушарий, осталось в лаборатории. Получил название «заряд-демон» («demon core») поскольку отомстил своим создателям, убив как минимум двух ученых во время опытов по установке отражателя испускаемых ядром нейтронов. Ядро готового оружия находится в состоянии «5 секунд» до катастрофы, оно испускает поток нейтронов, при, например, частичном отражении этого потока обратно, происходит цепная реакция с выбросом радиоактивного излучения, при полном отражении – взрыв.

Во время первого эксперимента учёный на мгновение коснулся ядра куском карбида вольфрама, отражателя нейтронов. Умер через 25 дней. Во время второго эксперимента, учёный накрывал ядро двумя берилловыми полусферами, держал верхнюю в левой руке, обеспечивая щель между ними плоской отверткой. Отвертка соскользнула, сферы на мгновение сомкнулись. Учёный тут же сбросил верхнюю полусферу на пол, чем спас лабораторию и мир, однако получил облучение и умер через 9 дней.

К чему эти исторические экскурсы. Циничность и готовность к использованию имеющейся возможности у США сегодня надкритическая. Горшки там свистят по-страшному. И то, что сейчас они готовы к полномасштабной катастрофе на Евразийском континенте, это факт. Не к демонстрации силы на пустом архипелаге, а к ее применению по живым людям. Эскалация идёт полным ходом, мы, увы, видим ее с запаздыванием. Поэтому наш Президент выступил с предложением о гарантированном прекращении огня. Вовремя, я надеюсь. И я надеюсь, есть ещё трезвые головы по обе стороны Атлантического океана.

PS. Кстати, о Халке. Пересмотрите фильмы с зелёным персонажем с пониманием того, что халк – это и есть плутониевый заряд в докритическом и надкритическом состоянии. Да-да. В чем там профессор Беннер специалист? Напомнить?

Как рассказать детям о ядерном оружии и простым доступным языком подготовить их к его применению. Вот так.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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