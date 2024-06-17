Расходы на ядерное оружие во всем мире за последние пять лет увеличились на треть

Ядерные державы модернизируют свои арсеналы в условиях растущей геополитической напряженности во всем мире. Согласно двум отчетам, опубликованным в этот понедельник, 17 июня, расходы в этой сфере увеличились на треть за последние пять лет.

Согласно отчету Международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN), девять государств, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея) потратили в прошлом году 91 миллиард долларов. Это показывает, наряду с другим отчетом, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (Сипри), что эти страны значительно увеличили свои расходы по мере модернизации своего ядерного оружия или даже развертывания нового. «Я думаю, будет справедливо сказать, что гонка ядерных вооружений идет полным ходом», – заявила агентству «Франс Пресс» директор ICAN Мелисса Парк.

Уилфред Ван, директор программы «Оружие массового уничтожения» Стокгольмского международного института исследования проблем мира, заявил, что «со времен холодной войны ядерное оружие никогда не играло такой важной роли в международных отношениях».

Предполагается, что общее предполагаемое количество существующих ядерных боеголовок в мире несколько снизилось: в начале года в мире насчитывалось 12 121 по сравнению с 12 512 годом ранее. Некоторые из этих боеголовок необходимо демонтировать, но в запасах для потенциального использования имеется 9585 штук, что на девять больше, чем в прошлом году. А 2100 находятся в «высокой оперативной боевой готовности», то есть готовы к немедленному использованию на баллистических ракетах.

Почти все эти ядерные боеголовки принадлежат России и США, которые одни обладают 90% мирового ядерного оружия. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, впервые в этом году Китай держит «несколько боеголовок в боевой готовности». Несмотря на то, что «общее количество ядерных боеголовок продолжает снижаться по мере постепенного демонтажа оружия времен холодной войны», из года в год наблюдается рост «количества действующих ядерных боеголовок» со стороны ядерных держав, сообщает газета «Фигаро».

По данным ICAN, глобальные расходы на ядерное оружие увеличились на 10,8 млрд долларов в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем на долю США пришлось 80% этого прироста. По данным ICAN, доля Соединенных Штатов в общих расходах, составляющая 51,5 миллиарда долларов, «больше, чем у всех других ядерных стран вместе взятых». Далее следуют Китай (11,8 млрд долларов) и Россия (8,3 млрд долларов). Британцы значительно увеличивают свои расходы (+17% до $8,1 млрд) второй год подряд.

Согласно отчету, в прошлом году ядерные державы в целом тратили 2898 долларов в секунду на финансирование этого оружия. Расходы на ядерное оружие подскочили на 33% с 2018 года (до $68,2 млрд), когда ICAN начала собирать эти данные. Согласно отчету, за эти годы эти страны потратили около 387 миллиардов долларов на это оружие.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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