Сегодня пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что США рассматривают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве лучшей замены для президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение по этому вопросу высказал историк Борис Мячин. «Новый День» публикует его колонку полностью:

«СВР подтверждает то, о чем я постоянно пишу: Запад осторожно сливает Зеленского в пользу Залужного. Зеленский совершенно растерял доверие народа, не говоря уже про армию. В ЦРУ все-таки не идиоты работают, а какие-никакие профессионалы. А профессиональный разведчик не будет делать ставку на дохлую лошадь, а будет искать в стойле относительно крепкого жеребца.

Зеленский повторяет судьбу Гитлера. Гитлер уже в феврале 1945 года (когда вымышленный полковник Исаев, якобы, получил задание Центра) был политическим трупом. Заговор Штауффенберга однозначно свидетельствовал о том, что война проиграна и нужно срочно менять высшее руководство, чтобы выйти на приемлемые условия капитуляции. Всё то же самое, что было в фильме Лиозновой, происходит, скорее всего, и сейчас, только с обратным знаком: русские агенты плетут свои зловещие сети вокруг Залужного, Стефанчука и Ермака, а агенты ЦРУ, соответственно, пытаются переиграть нас и не дать нам заключить мир на наших условиях, недавно озвученных Путиным.

В жизни всё немного иначе, нежели в кино или популярных статьях на шпионскую тему. Авторы подобных статей, ничтоже сумняшеся, вешают вам на ушу лапшу о том, как та или иная спецслужба организовала такой-то переворот. На самом деле непосредственная организация переворота сложна, такие операции требуют длительной подготовки, тщательного подбора участников и ресурсов. В том-то всё и дело, что заговоры чаще всего стихийны и осуществляются руками любителей. Переворот 1801 года в Петербурге, например, – это дело рук братьев Зубовых, а вовсе не британского посла Уитворта. Никаких доказательств «английского золота» не существует до сих пор. Никакой служебной записки, в которой Георг III тайно поручал бы убить Павла I нет. Всё один сплошной слух: «говорят», «якобы», «скорее всего», «возможно» и т. д.

Не пытайтесь понять разведку. Это высшая математика, а не арифметика. Бо́льшую часть времени разведчик просто ждет, молча наблюдает за происходящим, на самом деле дотошно анализируя и выбирая нужного жеребца, иногда подкармливает слухи, но не более того. Этим навыком (т. н. выдержкой) отлично владеет и профессиональный разведчик Путин, который сейчас просто ждет, иногда вбрасывая в публичное поле свои «юридические» заметки о том, что полномочия Зеленского истекли и что единственная оставшаяся на Украине легитимная власть – это Рада.

В этом уравнении куча неизвестных. Переворот в пользу Залужного может вернуть военным желание воевать с Россией, но будет дурно принят общественностью (в том числе западной). Переворот должен быть «демократическим» – чтобы СМИ и соцсети хотя бы не мешали и «скушали» это. Вот почему ЦРУ не будет напрямую помогать Залужному валить Зеленского, по причине высокого риска провала, в штирлицевской терминологии. Любой конкретный разговор в современных условиях может быть записан и слит в прессу, – и в этом случае вместо переворота, который вы готовили несколько месяцев, вы получите провал, который нужно будет спешно замазывать операцией прикрытия. Всё это классика шпионской игры. Точно так же в 1963 году, например, ЦРУ тихо сливало южновьетнамского президента Нго Динь Зьема, намеренно не мешало заговорщикам убить его, скажем так. Потому что организовывать переворот напрямую было бы тупо некрасиво. Подробности убийства Нго Динь Зьема и его брата раскрыли только в 1975 году, когда Сайгон пал, и скрывать эти детали и далее не было уже необходимости, – а нужно, было, наоборот, кинуть кость «новым левым».

Всё то же самое будет и с Зеленским. В один прекрасный день его скинут сами же украинцы при молчаливом согласии ЦРУ, после чего Зеленского обвинят в коррупции и во всех возможных грехах, NYT и WP напишут по этом поводу кучу статей-откровений. И все будут делать удивленное глупое лицо. Мол, мы раньше не знали. Да конечно. Не знали они. Всё вы знали, сукины дети. Вы десятилетиями взращивали неонацизм, а теперь пытаетесь красиво слиться.

Вот и всё.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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