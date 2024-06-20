США рассматривают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве лучшей замены для президента Украины Владимира Зеленского. Когда «полезность» нынешнего лидера сойдет на нет, его выбросят на свалку истории, предупредило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве считают, что Зеленского сменят на кандидата, который сможет перейти к мирному урегулированию конфликта с Россией.

«Исчерпав «полезность» Зеленского и осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России», Белый дом выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой. Наиболее подходящим кандидатом в Вашингтоне считают Валерия Залужного», – цитирует сообщение ТАСС.

В середине мая на Западе заговорили о возможности переговоров Москвы и Киева. Некоторые чиновники были уверены, что официальные лица надавят на Зеленского, чтобы изменить его воинственную риторику. После этого в Киеве несколько раз подчеркнули неприемлемость для них мирного урегулирования конфликта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США будут «терпеть» Зеленского до следующей весны 2025, поскольку понадобиться время для законодательных шагов для отставки главы киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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