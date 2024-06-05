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Среда, 5 июня 2024, 22:12 мск

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Путин рассказал, когда США избавятся от Зеленского*

Фото: novyny.org

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, заявил, что США будут «терпеть» Зеленского* до весны следующего года, а потом скажут: «До свиданья»– сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины понизить мобилизационный возраст до 18 лет. А потом от Зеленского просто избавятся. Но сначала это все надо сделать, потому что это непростая история – закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас вот у нас июнь 2024. Чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год-два. До весны, до начала как минимум следующего года его будут терпеть. Когда он все сделает, скажут: «До свидания». И поменяют. Там несколько кандидатов есть, насколько я понимаю».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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