Страны Запада из-за успешного продвижения российской армии в Харьковской области намерены оказать скоординированное давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы убедить его начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1.

Французский военный источник сообщил, что украинская армия с трудом выстраивает на линии фронта 250 тыс. человек. «Во всех бригадах ВСУ наблюдается 40-процентная нехватка личного состава», – подчеркнул собеседник радиостанции. В свою очередь, неназванный украинский офицер заявил о волне дезертирства среди молодых призывников.

«В Киеве с нами больше говорят не о поставках оружия, а о проблемах призыва», – отметил французский военный, вернувшийся, как указывает радиостанция, из зоны конфликта «после наблюдательной миссии».

Как отмечается в статье, активное наступление ВС России в Харьковской области вынудило украинское командование перебросить войска на север Украины, чтобы защитить стратегически важный город Харьков и его окрестности. В конечном итоге ловушка, расставленная российскими военными, сработала. Украинцы перебросили войска на север, тем самым открыв бреши на юге, что позволило ВС РФ вести наступление в Донбассе.

В связи с российскими военными успехами канцелярии западных стран «готовят скоординированные дипломатические действия, чтобы убедить Зеленского принять принцип переговоров», сообщает радиостанция.

«Украине придется вести переговоры об окончании конфликта. В противном случае Киев рискует получить наихудший сценарий, при котором русские откроют еще один фронт», – отмечается в статье. Однако пока неясно, готов ли сам украинский президент «сменить костюм героя войны на костюм миротворца», указывает Europe 1.

Накануне Зеленский переложил ответственность за сложную ситуацию в Харьковской области на «весь мир», который не предоставил Украине достаточно оружия. Он заявил, что киевский режим может потерять контроль над Харьковом, если Запад не передаст Украине две системы противовоздушной обороны Patriot. По словам Зеленского, он просил два комплекса Patriot у госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Киев 14 мая. Однако никаких обещаний или даже однозначного ответа Киев не получил.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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