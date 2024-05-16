Киевский режим может потерять контроль над Харьковом, если Запад не отправит на Украину две системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава киевского режима сообщил, что просил два комплекса Patriot у госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Киев 14 мая. Но никаких обещаний или даже однозначного ответа Зеленский не получил.

«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков. Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить потерять Харьков», – сказал украинский президент в интервью телеканалу ABC.

Второй по численности населения город Украины Харьков оказался в досягаемости для российской артиллерии после освобождения поселка Глубокое накануне. Теперь позиции ВС РФ находятся на возвышенности, а расстояние до Харькова менее 30 км.

Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область неподготовленных бойцов. Их кидают к линии фронта, а боеспособные подразделения отводят ко второй и третьей линиям обороны, чтобы спасти, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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