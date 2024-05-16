Киев вводит в бой под Харьковом неподготовленных бойцов

Украинское командование перебрасывает на линию фронта в Харьковской области неподготовленных бойцов, чтобы спасти боеспособные подразделения. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники.

По его сведениям, на передовую к северо-востоку от Харькова ВСУ бросают в бой необученных, недавно мобилизованных граждан. Перед ними поставлена задача задержать продвижение российских войск.

В то же время, как отметил эксперт, регулярные боеспособные подразделения отступают на вторую и третью линию обороны

«По сути, наш авангард забрасывают «пушечным мясом», для спасения боеспособных и мотивированных войск», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Накануне эксперт сообщил, что некоторые подразделения в рядах ВСУ на Харьковском направлении полностью состоят из женщин-военнослужащих.

Российская армия ведет наступление в Харьковской области. За последние несколько суток ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов, продолжаются ожесточенные бои на улицах Волчанска.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube