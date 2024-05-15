ВС РФ освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Кроме того, полностью освобождено село Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки ВС РФ отбили 19 контратак штурмовых групп противника. Подразделениям группировок войск «Север», «Запад», «Южной», «Центр» и «Восток» удалось улучшить положение по переднему краю и занять более выгодные рубежи и позиции.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области», – добавили в МО.

Потери ВСУ составили до 1165 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 16 боевых бронированных машин, в том числе БМП «Marder», 27 автомобилей, РСЗО «Ольха», РСЗО «Vampire», РСЗО «Град», пять гаубиц Д-30 и три Д-20, две М198, противотанковая пушка «Рапира», три САУ «Гвоздика», два орудия М119, четыре М777, пушка «Гиацинт-С», радиолокационная станция «Каста», буксируемая гаубица FН-70, орудие L-119, гаубица «Мста-Б». Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 БПЛА, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», а также 45 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и техники противника в 135-ти районах», – отметили в Минобороны РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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