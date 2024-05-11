Минобороны РФ подтвердило – началось наступление: российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что российские войска также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Кроме того, уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» производства Чехии, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», четыре 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук». Взяты в плен 34 украинских военнослужащих.

Вместе с тем, как следует из сводки, подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях СВО, отразив более 15 контратак противника. За сутки ВСУ потеряли порядка 1450 боевиков. Уничтожены, в том числе, десятки единиц полевой артиллерии, пять танков, три из которых немецкие «Леопарды», а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США «Patriot» на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, восемь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 43 реактивных снаряда HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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