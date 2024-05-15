ВСУ бросили на передовую под Харьков полностью женские подразделения

На передовых позициях украинских войск в зоне боевых действий на Харьковском направлении увеличилось число женщин-военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, некоторые подразделении в рядах ВСУ полностью укомплектованы женщинами.

«В процентном соотношении некоторые группы состоят полностью из женщин, ориентировочный возраст от 20 до 35 лет. Среди них есть как офицеры, так и рядовые», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Марочко добавил, что у всех женщин-военнослужащих военно-учетные специальности соответствуют структурным подразделениям вооруженных формирований. «Среди них много специалистов, которые ранее были сугубо мужскими должностями», – отметил он.

Накануне представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что ситуация на Харьковском направлении продолжает оставаться сложной. По его словам, на значительной части украинской пограничной зоны идут бои.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что из-за «огневого воздействия и штурмовых действий» российской армии украинские силы отступили в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск Харьковской области, переместившись «на более выгодные позиции» для сохранения жизни солдат.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали наступление в Харьковской области. За трое суток ВС РФ заняли 10 населенных пунктов. В настоящее время ведутся бои за Волчанск и другие населенные пункты по пути на Харьков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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