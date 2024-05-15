Хаос и паника в рядах ВСУ: армия России получила возможность наносить прямые артиллерийские удары по Харькову

Освобождение поселка Глубокое в Харьковской области, о котором сегодня сообщило министерство обороны РФ, позволит российской армии наносить прямые артиллерийские удары по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Если мы говорим об освобождении Глубокого и Лукьянцев, то это открывает неплохие перспективы. Прежде всего необходимо отметить, что населенный пункт Глубокое находится на возвышенности, от него до самого Харькова менее 30 км. То есть наши артиллеристы могут спокойно работать по населенному пункту Харьков и, естественно, усилить давление на украинские войска и наносить им более существенный урон, потому что в Харькове очень много военных складов, предприятий, резервов украинских боевиков. Сейчас по этим военным объектам работает в основном авиация, а когда начнет работать еще и артиллерия, то украинским боевикам мало не покажется», – пояснил Марочко в комментарии ТАСС.

По словам эксперта, успешное продвижение российских военнослужащих в зоне специальной военной операции «сеет хаос и панику» в подразделениях ВСУ. «Украинское командование на линию боевого соприкосновения отправляет все что можно, как говорится, поэтому там разрозненные подразделения, воинские части, <…> многие у них с поля боя бегут», – уточнил он, добавив, что несколько украинских военнослужащих на харьковском направлении добровольно сдаются в плен, и эта «динамика нарастает».

Москва, Елена Володина

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