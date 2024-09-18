России не нужно сейчас остро реагировать на недружественные высказывания премьер-министра Армении Пашиняна. Такое мнение высказал политический обозреватель Андрей Перла. Приводим его публикацию в телеграм-канале без купюр.

«Пашинян, заявивший, что «Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», совершенно не удивил. Интересно не то, что он говорит, хотя бы потому, что его речи пишут на западе и обращены они тоже, в основном, к армянам запада, а не самой Армении. Интересно, что Россия теперь будет с Арменией делать.

Вариантов, собственно, два.

1. Не обращать внимания на то, что говорит Пашинян, действовать так, как будто все нормально, Армения остается в сфере русского влияния. Это может сработать, потому что слова Пашиняна и реальная внешняя политика Армении могут находиться в странной связи друг с другом.

2. Пожать плечами и предоставить Армению ее судьбе, рассчитывая, что через несколько лет она сама собой (если уцелеет) потянется к России. Несмотря на все усилия запада. Точно так же, как это произошло с Грузией: совершенно ничего не делали, а там, гляди-ка, Иванишвили, закон об иноагентах, восстановление авиасообщения и борьба с «голубыми». И никакого европейского выбора. Потому что кушать хочется.

Чего точно не надо делать, так это разворачивать спецоперацию по принуждению Армении, возвращению Армении, перевоспитанию Армении. Потому что других дел полно. После победоносного завершения СВО можно будет в ту сторону посмотреть. А пока пусть сами.

...Кстати, о европейском выборе. Ближайшая к Армении европейская страна – Турция. а Франция, наоборот, от Армении очень далеко».

Как уже сообщал «Новый День», ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что чувствует угрозу безопасности и суверенитету своей страны от ОДКБ. Поэтому отношения Еревана с организацией близки к «точке невозврата». В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не несет угроз для Армении, напротив, защищает суверенитет стран-участниц.

Москва, Елена Владимирова

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