В Кремле опровергли угрозу для Армении от ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не несет угроз для Армении, напротив защищает суверенитет стран-участниц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва постарается донести это до Еревана.

«Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства», – сказал Песков журналистам.

Он назвал Армению близким партнером России и заверил, что контакты между двумя странами будут продолжатся.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что чувствует угрозу безопасности и суверенитету своей страны от ОДКБ. Поэтому отношения Еревана с организацией близки к «точке невозврата».

«Армения заморозила участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики», – цитирует Пашиняна агентство «Анадолу».

Армянский премьер подчеркнул, что Ереван намерен расширить число торговых партнеров, например, укрепить экономические связи с Евросоюзом и США. А при первой возможности постарается стать частью ЕС.

«Если Армения увидит малейшую возможность вступить в ЕС и поймет, что может управлять связанными с этим потенциальными рисками, то непременно воспользуется этим шансом», – сказал политик.

В марте Пашинян пригрозил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не признает свою зону ответственности.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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