Пашинян пригрозил вывести Армению из ОДКБ

Армения выйдет из ОДКБ, если организация не признает свою зону ответственности, пригрозил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он не назвал примерные сроки принятия решения о выходе.

Пашинян заявил, что «на столе» остался вопрос о том, как организация выполняет свои обязательства. Суверенная территория Армении является чертой для ОДКБ, но на ней работают миротворцы, считающиеся нейтральной стороной. Тогда остался нерешенным вопрос о том, что такое суверенная территория Армении, сказал Пашинян.

«Если ОДКБ ответит на вопрос, где зона ответственности организации в Армении, и этот вопрос будет соответствовать нашему видению, тогда мы будем считать, что вопрос между нами урегулирован. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда? Не могу сказать», – приводит слова политика ТАСС.

В январе Ереван заявил о заморозке своего участия в ОДКБ, поскольку организация не выполнила договор в отношении Армении. МИД РФ предупредил, что республика может стать следующей «игрушкой» Запада на постсоветском пространстве для продвижения антироссийской политики.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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