российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 февраля 2024, 12:04 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В ОДКБ отреагировали на заявление о заморозке участия Армении в организации

Фото: odkb.gov.ru

В секретариате Организации договора о коллективной безопасности сообщили, что не получали заявлений от властей Армении о приостановке членства в ОДКБ. В организации предположили, что слова армянского премьера Никола Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ касаются неучастия Еревана в мероприятиях организации.

«В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», – сообщили РИА «Новости» в секретариате ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении заявил в интервью телеканалу France24, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. По словам Пашиняна, причиной такого решения стало невыполнение договора о коллективной безопасности в отношении Армении, особенно в 2021-2022 годах. При этом он подчеркнул, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Пашинян заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,