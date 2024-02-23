В ОДКБ отреагировали на заявление о заморозке участия Армении в организации

В секретариате Организации договора о коллективной безопасности сообщили, что не получали заявлений от властей Армении о приостановке членства в ОДКБ. В организации предположили, что слова армянского премьера Никола Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ касаются неучастия Еревана в мероприятиях организации.

«В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», – сообщили РИА «Новости» в секретариате ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении заявил в интервью телеканалу France24, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. По словам Пашиняна, причиной такого решения стало невыполнение договора о коллективной безопасности в отношении Армении, особенно в 2021-2022 годах. При этом он подчеркнул, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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