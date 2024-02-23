Пашинян заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ

Участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении, особенно в 2021-2022 годах, не был выполнен, что не могло не остаться без внимания Еревана. В связи с этим Армения приостановила свое участие в ОДКБ, отметил Пашинян.

Вместе с тем армянский премьер заверил, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении «не стоит на повестке дня».

Пашинян вновь обвинил Азербайджан в подготовке к новой войне. По его словам, Баку считает сегодняшнюю Армению «Западным Азербайджаном». Премьер-министр республики полагает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а стремится к захвату новых территорий в Армении».

Ранее Пашинян назвал конструктивной свою встречу с президентом Азербайджана в Мюнхене. Лидеры двух стран договорились продолжать работу по достижению мирного договора между двумя государствами, говорилось в заявлении армянского правительства по итогам встречи Пашиняна и Алиева в Мюнхене.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Армении заявил, что действия ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед Ереваном. Армения отказалась от участия в саммите ОДКБ в Минске.

Ереван, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube