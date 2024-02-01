Пашинян заявил, что Россия больше не может быть ключевым партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что «по объективным и субъективным причинам» Россия больше не может быть ключевым партнером в оборонной и военно-технической сферах, – сообщает в четверг, 1 февраля, армянское Общественному радио.

В интервью радиостанции Пашинян сказал: «Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам».

Ереван, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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