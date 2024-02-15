Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к новой войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о перспективах полномасштабной войны с Азербайджаном на фоне «агрессивных действий» Баку. Таким образом он оценил последствия вооруженного инцидента на границе, в результате которого погибло четверо армянских военнослужащих.

«13 февраля в результате агрессивных действий Азербайджана на государственной границе Армении в районе населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области при исполнении боевого дежурства погибли четверо армянских военнослужащих… Должен подчеркнуть, что произошедшее является очередным проявлением деструктивной политики Азербайджана», – подчеркнул Пашинян на заседании правительства Армении.

Премьер Армении напомнил, что делимитацию изначально предлагалось провести по всей границе, однако Азербайджан предложил поэтапный вариант. «Азербайджан, похоже, избегает и этого варианта, и наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина, и этой причиной может быть, например, начало военных действий на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации конфликта в полномасштабную войну против Республики Армения», – заявил премьер-министр Армении.

«У нас сложилось впечатление, что Азербайджан не проявляет никакой заинтересованности в обеспечении стабильности и безопасности границ, и причин для такого впечатления много… Азербайджан продолжает проводить политику «дайте мне то, что я хочу, путем переговоров, иначе я возьму это военном путем», – сказал Пашинян, обратив внимание, что азербайджанские военные контролируют 31 армянское село.

При этом премьер-министр Армении раскритиковал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что «если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то мирного договора не будет». «Ряд заявлений Баку о законодательной базе Армении являются нарушением суверенитета нашей страны и вмешательством во внутренние дела нашей страны... В законодательстве Армении нет положения, препятствующего реализации мирного соглашения, и это не только политическая, но и экспертная оценка», – констатировал Пашинян.

Ереван, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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